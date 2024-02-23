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Лига Европы
23 февраля 2024, 03:18 |
279
0

Как выглядит вердикт технических наблюдателей УЕФА по игре Марсель – Шахтер

22 февраля донецкий клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв в ответном матче 1:3

23 февраля 2024, 03:18 |
279
0
Как выглядит вердикт технических наблюдателей УЕФА по игре Марсель – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

Группа технический наблюдателей УЕФА, которую на этом поединке представлял Эндрю Скотт, опубликовала свой вердикт по этой встрече:

«Какая ночь для Марселя! Учитывая все, через что им пришлось пройти за последнее время, казалось, что это будет очень трудный вечер после того, как они пропустил с раннего пенальти.

Однако их ответ был великолепен: Обамеянг снова сыграл ключевую роль в матче Лиги Европы в этом сезоне, забив рекордный гол и отдал результативную передачу. Это победный старт для нового тренера Гассе: хозяева выходят в 1/8 финала, а «Шахтер» выбывает».

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1

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УЕФА Лига Европы Марсель Шахтер Донецк Марсель - Шахтер
Источник Sport.ua
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