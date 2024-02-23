22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Карабах» и «Брага». Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей.

Поединок перешел в экстратаймы, где азербайджанский клуб забил дважды, а португальский сумел оформить только 1 гол.

Благодаря такому результату «Карабах» пробился в 1/8 финала ЛЕ по сумме двух встреч (4:2, 2:3). Последний мяч был забит на 120+2. Автор – Нариман Акхундзаде.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Карабах – Брага – 2:3 (д.в.) [первый поединок – 4:2]

Голы: Сильва, 102, Акхундзаде, 120+2 – Фернандеш, 70, Джало, 83, Банза, 115

Удаление: Джафаргулиев, 57

Видео голов и обзор матча: