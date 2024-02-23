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Лига Европы
Проходит дальше Карабах
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:2 2 : 3
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 февраля 2024, 02:22 |
128
0

Карабах – Брага – 2:3 (д.в.) Сенсация с мячом на 120+2-й. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 02:22 |
128
0
Карабах – Брага – 2:3 (д.в.) Сенсация с мячом на 120+2-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Карабах» и «Брага». Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей.

Поединок перешел в экстратаймы, где азербайджанский клуб забил дважды, а португальский сумел оформить только 1 гол.

Благодаря такому результату «Карабах» пробился в 1/8 финала ЛЕ по сумме двух встреч (4:2, 2:3). Последний мяч был забит на 120+2. Автор – Нариман Акхундзаде.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Карабах – Брага – 2:3 (д.в.) [первый поединок – 4:2]

Голы: Сильва, 102, Акхундзаде, 120+2 – Фернандеш, 70, Джало, 83, Банза, 115

Удаление: Джафаргулиев, 57

Видео голов и обзор матча:

События матча

122’
ГОЛ ! Мяч забил Нариман Ахундзаде (Карабах).
115’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Банза (Брага).
102’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Силва (Карабах).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Джало (Брага).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Брага).
57’
Элвин Джафаргулиев (Карабах) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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