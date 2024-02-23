Карабах – Брага – 2:3 (д.в.) Сенсация с мячом на 120+2-й. Видео голов
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22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Карабах» и «Брага». Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей.
Поединок перешел в экстратаймы, где азербайджанский клуб забил дважды, а португальский сумел оформить только 1 гол.
Благодаря такому результату «Карабах» пробился в 1/8 финала ЛЕ по сумме двух встреч (4:2, 2:3). Последний мяч был забит на 120+2. Автор – Нариман Акхундзаде.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч. 22 февраля
Карабах – Брага – 2:3 (д.в.) [первый поединок – 4:2]
Голы: Сильва, 102, Акхундзаде, 120+2 – Фернандеш, 70, Джало, 83, Банза, 115
Удаление: Джафаргулиев, 57
Видео голов и обзор матча:
События матча
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