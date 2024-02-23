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  4. Степаненко провалился. Стали известны оценки за матч ЛЕ Марсель – Шахтер
Лига Европы
23 февраля 2024, 01:20 |
69
0

Степаненко провалился. Стали известны оценки за матч ЛЕ Марсель – Шахтер

22 февраля донецкий клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв в ответном матче 1:3

23 февраля 2024, 01:20 |
69
0
Степаненко провалился. Стали известны оценки за матч ЛЕ Марсель – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

Счет в матче на 12-й минуте открыл Георгий Судаков, который успешно реализовал пенальти.

У «Марселя» голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (23), Исмаила Сарр (74) и Жоффре Кондогбиа (81).

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан автор забитого мяча и ассиста Обамеянг. Он получил оценку в 7.8 баллов.

Высокие оценки в составе французского коллектива также получили Кондогбиа (7.7) и Амин Харит (7.5).

У «Шахтера» лучшим стал левый вингер Эгиналду (6.7). Худшие показатели среди футболистов «горняков» у Тараса Степаненко и Иракли Азарова. У обоих оценка в 5.8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Марсель – Шахтер – 3:1

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Эгиналду Иракли Азаров Пьер-Эмерик Обамеянг Исмаила Сарр Жоффре Кондогбиа Тарас Степаненко Амин Харит Марсель Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Лига Европы оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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