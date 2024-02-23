Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24
22 февраля донецкий клуб вылетел из Лиги Европы 2023/24
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» Донецк официально завершил еврокубковый сезон 2023/24 после того, как 22 февраля проиграл «Марселю» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:3 [первый поединок 2:2].
За то, что «горняки» выступили в первом раунде плей-офф, они получат чек в 500 тысяч евро от УЕФА.
Однако основная сумма призовых донецкой команды припала на участие в групповом этапе Лиге чемпионов. Там «Шахтер» занял третье место в квартете H, набрав 9 очков, играя вместе с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном». 3-я позиция в итоговой таблице группы и позволила «Шахтеру» продолжить играть в ЛЕ.
За то, что «Шахтер» принял участие на групповом этапе ЛЧ, клуб получил 15,64 млн евро. Подопечные Марино Пушича выиграли 3 матча из 6. За каждую викторию «горняки» зарабатывали по 2,8 млн евро.
В итоге общей чек «Шахтера» за еврокампанию 2023/24 составил 24 миллиона и 540 тысяч евро.
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