Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24
Лига Европы
23 февраля 2024, 05:50 |
149
0

Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24

22 февраля донецкий клуб вылетел из Лиги Европы 2023/24

23 февраля 2024, 05:50 |
149
0
Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» Донецк официально завершил еврокубковый сезон 2023/24 после того, как 22 февраля проиграл «Марселю» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:3 [первый поединок 2:2].

За то, что «горняки» выступили в первом раунде плей-офф, они получат чек в 500 тысяч евро от УЕФА.

Однако основная сумма призовых донецкой команды припала на участие в групповом этапе Лиге чемпионов. Там «Шахтер» занял третье место в квартете H, набрав 9 очков, играя вместе с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном». 3-я позиция в итоговой таблице группы и позволила «Шахтеру» продолжить играть в ЛЕ.

За то, что «Шахтер» принял участие на групповом этапе ЛЧ, клуб получил 15,64 млн евро. Подопечные Марино Пушича выиграли 3 матча из 6. За каждую викторию «горняки» зарабатывали по 2,8 млн евро.

В итоге общей чек «Шахтера» за еврокампанию 2023/24 составил 24 миллиона и 540 тысяч евро.

По теме:
Не можем радоваться этому результату. Трубин прокомментировал игру Бенфики
Тулуза – Бенфика – 0:0. Как Трубин вытащил орлов в Лиге Европы. Видеообзор
Стало известно, сколько заработала Свитолина на престижном турнире в Дубае
Лига Европы Лига чемпионов призовые Шахтер Донецк Марсель Марсель - Шахтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый богатый футболист мира сломал ногу и ожидает операции
Футбол | 22 февраля 2024, 09:53 5
Самый богатый футболист мира сломал ногу и ожидает операции
Самый богатый футболист мира сломал ногу и ожидает операции

Фаик Болкиах провел на поле всего 9 минут

Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Футбол | 23 февраля 2024, 03:51 0
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила

В 1/2 финала 24 февраля сыграют: Иран – Бразилия, Италия – беларусь

Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Футбол | 22.02.2024, 13:27
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Футбол | 23.02.2024, 00:05
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Футбол | 22.02.2024, 10:15
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
22.02.2024, 07:01 2
Теннис
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 9
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
21.02.2024, 16:30 4
Теннис
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
22.02.2024, 11:23 10
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
22.02.2024, 12:28 4
Футбол
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
21.02.2024, 15:55 3
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем