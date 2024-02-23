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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 00:02 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:18
405
0

Где смотреть онлайн матч ЛНЗ – Кривбас

Первый поединок весенней части чемпионата Украины пройдет 23 февраля

23 февраля 2024, 00:02 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:18
405
0
Где смотреть онлайн матч ЛНЗ – Кривбас
ЛНЗ

В пятницу, 23 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс».

Игра пройдет в селе Ковалевка Киевской области на стадионе «Колос». Начало назначено на 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 10-е место, имея 20 очков после 16 поединков. «Кривбасс» – лидер чемпионата. В активе подопечных Юрия Вернидуба 34 очка после 17 матчей.

Во встрече первого круга текущего сезона сильнее был «Кривбасс» – 2:0.

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс» проведет UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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