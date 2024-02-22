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  4. СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 23:52 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:20
1264
9

СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»

Спортдир «горняков» высказался о президенте команды

22 февраля 2024, 23:52 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:20
1264
9
СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»
ФК Шахтар. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался о президенте клуба Ринате Ахметове.

«Ахметов – это человек, который никогда не устает. Он помогает Украине несколькими способами. Дополнительно его мотивирует миссия не дать прийти в упадок футболу в стране, а победами рассылать сообщения всему миру.

Ахметов и весь «Шахтер» показывают, насколько жива и прочна сейчас Украина и что капитуляции никогда не будет, – сказал Срна.

Ранее Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов.

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Ринат Ахметов Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Jutarnji List
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Комментарии 9
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Виктор Войцеховский
А Лохметов это за счет чего решил? За счет противозаконного повышения тарифов на свет? Или за счет прямого финансирования созданной им ДыРы в 2014-2017 годах? Или за счет финансирования через Кия и Нурика ДыРы сейчас?
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+12
FunnyCat_____
наркоман какой то
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+8
Harun Bakircioğlu
Новость вовремя, как раз когда Шахтёр безнадёжно проигрывает 
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+7
vbrjkf
Ну і дебіл...!
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+6
micha(ZAKARPATTJA)
Це тіпа обідрав на 10 мільярдів українців, а на тисяч 300 відправив десь допомогу, то вже супер мега царь?!
   А з сепарами слабо було в Донецьку навести порядок в 2014?
Захватили все українське починаючи з Кучми, розіслали, розікрали. А воно його ще й хвалить
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+4
Fitness.sports
Мудрик уже все, почеттино выписал ему диагноз Так что серун потерял 30 млн евро.
Реально обошелся 70 млн и точка а сейчас уже 40 млн стоит, правда после дианза скорее всего ещё больше подешевеет
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+4
Boodya
Бл, ну от не треба цього популізму
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
ALKOSruLKA
... і чим він це показує? Дує в гудак під Біг-Беном? Чи бездарною грою на Велодромі?
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0
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