СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался о президенте клуба Ринате Ахметове.

«Ахметов – это человек, который никогда не устает. Он помогает Украине несколькими способами. Дополнительно его мотивирует миссия не дать прийти в упадок футболу в стране, а победами рассылать сообщения всему миру.

Ахметов и весь «Шахтер» показывают, насколько жива и прочна сейчас Украина и что капитуляции никогда не будет, – сказал Срна.

Ранее Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов.