СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»
Спортдир «горняков» высказался о президенте команды
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался о президенте клуба Ринате Ахметове.
«Ахметов – это человек, который никогда не устает. Он помогает Украине несколькими способами. Дополнительно его мотивирует миссия не дать прийти в упадок футболу в стране, а победами рассылать сообщения всему миру.
Ахметов и весь «Шахтер» показывают, насколько жива и прочна сейчас Украина и что капитуляции никогда не будет, – сказал Срна.
Ранее Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов.
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