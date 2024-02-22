В четверг, 22 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Тулуза» и «Бенфика». Команды сыграли в сухую ничью, которая позволила португальцам пройти в следующий раунд.

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Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел сухой матч.

На 66-й минуте у «Тулузы» была прекрасная возможность забить, но украинский страж ворот совершил суперсейв, отбив удар головой в упор соперника. В общей сложности Анатолий совершил шесть сейвов.

ВИДЕО. Невероятная реакция Трубина. Анатолий совершил суперсейв в матче ЛЕ