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Португалия
22 февраля 2024, 22:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:28
2536
1

ВИДЕО. Невероятная реакция Трубина. Анатолий совершил суперсейв в матче ЛЕ

Украинский вратарь помог «Бенфике» пройти в следующий раунд турнира

22 февраля 2024, 22:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:28
2536
1
ВИДЕО. Невероятная реакция Трубина. Анатолий совершил суперсейв в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 22 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Тулуза» и «Бенфика». Команды сыграли в сухую ничью, которая позволила португальцам пройти в следующий раунд.

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Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел сухой матч.

На 66-й минуте у «Тулузы» была прекрасная возможность забить, но украинский страж ворот совершил суперсейв, отбив удар головой в упор соперника. В общей сложности Анатолий совершил шесть сейвов.

ВИДЕО. Невероятная реакция Трубина. Анатолий совершил суперсейв в матче ЛЕ

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Тулуза Бенфика Лига Европы Анатолий Трубин видео
Источник Sport.ua
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Saar
Красава! Про нього менше пишуть,а він - найкращий воротар України!
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