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  4. Стала известна оценка Трубина за сухой матч в Лиге Европы против Тулузы
Португалия
22 февраля 2024, 22:37 |
2320
1

Стала известна оценка Трубина за сухой матч в Лиге Европы против Тулузы

Украинец совершил в матче шесть сейвов

22 февраля 2024, 22:37 |
2320
1
Стала известна оценка Трубина за сухой матч в Лиге Европы против Тулузы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 22 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Тулуза» и «Бенфика». Команды сыграли в сухую ничью, которая позволила португальцам пройти в следующий раунд.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел сухой матч, совершив шесть сейвов. За свой перформанс украинец получил от статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.6 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Тулузы» Венсан Сьерро. Которому WhoScored поставил самую высокую оценку за этот поединок – 8.1.

Оценки за матч Тулуза – Бенфика от WhoScored

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WhoScored Тулуза Бенфика Лига Европы Анатолий Трубин лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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