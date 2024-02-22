Стала известна оценка Трубина за сухой матч в Лиге Европы против Тулузы

В четверг, 22 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Тулуза» и «Бенфика». Команды сыграли в сухую ничью, которая позволила португальцам пройти в следующий раунд.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел сухой матч, совершив шесть сейвов. За свой перформанс украинец получил от статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.6 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Тулузы» Венсан Сьерро. Которому WhoScored поставил самую высокую оценку за этот поединок – 8.1.

Оценки за матч Тулуза – Бенфика от WhoScored