ДУБИНЧАК: «Мы сами все понимаем, какие задачи стоят перед Динамо»

Защитник Динамо Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от тренировочных сборов и ожиданиями от возобновления сезона.

– С какими эмоциями команда вернулась в Киев?

– С хорошими эмоциями, потому что мы вернулись домой. Очень скучали по своим семьям. Месяц не была дома, потому вернулись с большой радостью.

– Как условия для тренировок в зимний период на родной базе?

– Все супер, поля готовы к тренировкам. Спасибо работникам базы за то, что подготовили поле для нас в хорошем состоянии. Никаких проблем нет.

– Позади месяц тренировочных сборов в Турции. Чем они запомнились?

– Была тяжелая работа. До собрания мы еще неделю работали в Киеве, тоже была тяжелая работа. По две тренировки каждый день. К счастью, к возобновлению сезона подходим почти без травм. В общем, сборы прошли хорошо.

– Во время сборов и уже в Киеве много внимания во время тренировок уделяется розыгрышам стандартных положений. Это то, на что тренерский штаб обращает особое внимание?

– Мы и в конце сезона, когда сменился главный тренер, начали много работать над стандартными положениями, потому что в чемпионате немало голов пропускали именно после стандартов. Поэтому работаем над этим, чтобы не допускать больше таких ошибок в обороне и действовать острее в атаке.

– Команда провела 10 контрольных матчей. Какие запомнились больше всего?

– Больше всего запомнились последние матчи, когда мы уже набрали оптимальную форму и могли соревноваться в равных условиях с нашими соперниками. Сначала мы встречались с командами, которые уже были почти готовы к официальным матчам, а мы только приехали на сборы, поэтому было немного тяжело и неприятно, ведь нас могли, так сказать, «повозить».

– Были среди спарринг-партнеров команды, похожие на соперников по УПЛ?

– Возможно, болгарский «Левски». Они играли интенсивно, хорошо накрывали, дисциплинированно играли в обороне. Они сродни командам из Украины.

– Первой официальной будет игра с «Металлистом 1925». Какие ожидания от этой команды?

– У них сменился тренер, пришли новые игроки, поэтому будет интересный матч. Все мы помним, как Виктор Скрипник работал в «Заре», которая была хорошей командой, поэтому он наверняка хорошо подготовит команду к матчу, и игра будет интересной. Надеюсь, мы победим.

– Самым громким трансфером харьковчан в зимнее межсезонье стало подписание Дениса Гармаша. Чего ждешь от встречи с бывшим одноклубником?

– Думаю, он будет максимально мотивирован, ведь будет играть против своего бывшего клуба. Это всегда дополнительная мотивация. Считаю, что к нему нужно особое внимание с нашей стороны, если он будет играть. Наверняка он будет самым опасным игроком в составе харьковчан.

– Какие цели стоят перед командой на вторую половину сезона?

– У нас впереди много работы. Не хочется делать громкие заявления, но надеюсь, что нам все удастся. Все, от мала до велика, понимают, какие задачи стоят перед «Динамо» Киев. Не буду даже лишний раз говорить об этом. Мы сами понимаем все.