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Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 12:34 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:45
873
1

Динамо дозаявило 7 футболистов на сезон УПЛ 2023/24. Назван список игроков

Третьяк, Рыбак, Дехтяр, Андрейко, Губенко, Люсин и Редушко доступны Шовковскому

22 февраля 2024, 12:34 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:45
873
1
Динамо дозаявило 7 футболистов на сезон УПЛ 2023/24. Назван список игроков
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально дозаявил 7 футболистов на вторую половину сезона.

Теперь главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому доступны защитники Демьян Третьяк, Алексей Рыбак и Даниэль Дехтяр, а также полузащитники Иван Андрейко, Константин Губенко, Павел Люсин и Богдан Редушко. Их дозаявили через список Б.

Футболисты имеют право выступать в УПЛ, но также сохраняют возможность сыграть в чемпионате юношеских команд.

«Динамо» возобновит сезон 25 февраля поединком с «Металлистом 1925». Киевляне набрали 28 очков в 14 турах чемпионата Украины 2023/24.

Ранее сообщалось, что матч УПЛ «Метталист 1925» – «Динамо» по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.

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Динамо Киев заявка Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Ігор Крава
Ахах 🤣 ну і менти 
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