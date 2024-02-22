Динамо дозаявило 7 футболистов на сезон УПЛ 2023/24. Назван список игроков

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально дозаявил 7 футболистов на вторую половину сезона.

Теперь главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому доступны защитники Демьян Третьяк, Алексей Рыбак и Даниэль Дехтяр, а также полузащитники Иван Андрейко, Константин Губенко, Павел Люсин и Богдан Редушко. Их дозаявили через список Б.

Футболисты имеют право выступать в УПЛ, но также сохраняют возможность сыграть в чемпионате юношеских команд.

«Динамо» возобновит сезон 25 февраля поединком с «Металлистом 1925». Киевляне набрали 28 очков в 14 турах чемпионата Украины 2023/24.

Ранее сообщалось, что матч УПЛ «Метталист 1925» – «Динамо» по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.