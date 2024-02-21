Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Первая игра киевлян во второй части сезона может пройти без фанов
Матч чемпионата Украины Метталист 1925 – Динамо по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.
Сообщается, что клуб пока не может получить подписи на актах бомбоубежищ от столичной военной администрации и Службы чрезвычайных ситуации.
Власти разрешили болельщикам в ограниченном количестве вернуться на спортивные мероприятия, однако в первом туре после возобновления УПЛ без фанов пройдут матчи ЛНЗ – Кривбасс и Днепр-1 – Минай.
ЛНЗ сыграет на стадионе Колоса, поэтому разрешение будет брать уже на игры в Черкассах, а Днепр-1 на этот момент не планирует играть с болельщиками из-за ситуации с постоянными воздушными тревогами в городе.
Что касается Динамо, то клуб может успеть получить все подписи и разрешения до домашнего матча с Черноморцем 2 марта.
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Господар першої гри- М1925 і вони логічно навіть не думають брати на себе відповідальність за те, щоб прийшли фани Динамо.
А в грі з Чорноморцем я думаю Динамо якщо має бажання отримає дозвіл.(а може і вже отримали)