Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение

Матч чемпионата Украины Метталист 1925 – Динамо по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.

Сообщается, что клуб пока не может получить подписи на актах бомбоубежищ от столичной военной администрации и Службы чрезвычайных ситуации.

Власти разрешили болельщикам в ограниченном количестве вернуться на спортивные мероприятия, однако в первом туре после возобновления УПЛ без фанов пройдут матчи ЛНЗ – Кривбасс и Днепр-1 – Минай.

ЛНЗ сыграет на стадионе Колоса, поэтому разрешение будет брать уже на игры в Черкассах, а Днепр-1 на этот момент не планирует играть с болельщиками из-за ситуации с постоянными воздушными тревогами в городе.

Что касается Динамо, то клуб может успеть получить все подписи и разрешения до домашнего матча с Черноморцем 2 марта.