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  4. Ливерпуль нашел альтернативу Хаби Алонсо. С Де Дзерби есть проблемы
Англия
23 февраля 2024, 17:33 |
636
0

Ливерпуль нашел альтернативу Хаби Алонсо. С Де Дзерби есть проблемы

Экс-тренер Шахтера обойдется дорого, поэтому основной вариант – Аморим

23 февраля 2024, 17:33 |
636
0
Ливерпуль нашел альтернативу Хаби Алонсо. С Де Дзерби есть проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

По информации британских СМИ, руководство Ливерпуля рассматривает два основных варианта для замены наставника Юргена Клоппа, который покинет команду по итогам сезона.

Основным кандидатом является Хаби Алонсо, однако теперь на тренера Байера нацелена Бавария, которая может составить Красным большую конкуренцию.

Альтернативой назван тренер Спортинга Рубен Аморим. В нем заинтересованы другие клубы, но такой высокой конкуренции, как в случае с Алонсо, не будет.

Еще один вариант, Роберто Де Дзерби, пока рассматривается в меньшей степени из-за большой суммы, которую нужно уплатить Брайтону за расторжение договора.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Хаби Алонсо Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига назначение тренера
Источник The Independent
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