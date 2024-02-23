Ливерпуль нашел альтернативу Хаби Алонсо. С Де Дзерби есть проблемы

По информации британских СМИ, руководство Ливерпуля рассматривает два основных варианта для замены наставника Юргена Клоппа, который покинет команду по итогам сезона.

Основным кандидатом является Хаби Алонсо, однако теперь на тренера Байера нацелена Бавария, которая может составить Красным большую конкуренцию.

Альтернативой назван тренер Спортинга Рубен Аморим. В нем заинтересованы другие клубы, но такой высокой конкуренции, как в случае с Алонсо, не будет.

Еще один вариант, Роберто Де Дзерби, пока рассматривается в меньшей степени из-за большой суммы, которую нужно уплатить Брайтону за расторжение договора.