ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с атакующим полузащитником

Атакующий полузащитник Владислав Велетень заключил с «Колосом» новый контракт.

Срок действия нового соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года.

Пресс-служба клуба отметила, что 21-летний игрок постоянно прогрессирует и поздравила его с новым контрактом.

Владислав является универсальным игроком – может сыграть как левого вингера, так и правого, а также закрыть позицию под нападающим.

В текущем сезоне Велетень сыграл за «Колос» 13 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.