Украина. Премьер лига22 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с атакующим полузащитником
Владислав Велетень подписал с клубом новый контракт до лета 2026 года
22 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:16
426
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Атакующий полузащитник Владислав Велетень заключил с «Колосом» новый контракт.
Срок действия нового соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года.
Пресс-служба клуба отметила, что 21-летний игрок постоянно прогрессирует и поздравила его с новым контрактом.
Владислав является универсальным игроком – может сыграть как левого вингера, так и правого, а также закрыть позицию под нападающим.
В текущем сезоне Велетень сыграл за «Колос» 13 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.
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