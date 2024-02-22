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Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:16
426
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с атакующим полузащитником

Владислав Велетень подписал с клубом новый контракт до лета 2026 года

22 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:16
426
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с атакующим полузащитником
ФК Колос Ковалевка. Владислав Велетень

Атакующий полузащитник Владислав Велетень заключил с «Колосом» новый контракт.

Срок действия нового соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года.

Пресс-служба клуба отметила, что 21-летний игрок постоянно прогрессирует и поздравила его с новым контрактом.

Владислав является универсальным игроком – может сыграть как левого вингера, так и правого, а также закрыть позицию под нападающим.

В текущем сезоне Велетень сыграл за «Колос» 13 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.

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Владислав Велетень Колос Ковалевка продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Колос Ковалевка
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