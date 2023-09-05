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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 05 сентября 2023, 03:45
115
0

Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Несколько моих побратимов погибли»

Полузащитник ковалевского «Колоса» вспомнил службу в ВСУ

05 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 05 сентября 2023, 03:45
115
0
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Несколько моих побратимов погибли»
ФК Колос. Владислав Велетень

Полузащитник ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал о своей службе в Вооруженных силах Украины после начала полномасштабного российского нападения на Украину.

– Поправьте, если я неточно выскажусь. Вы вступили в ряды ТРО, а затем проходили службу в ВСУ?

– Мы были в Киеве сначала в терробороне. Никто не знал, что будет, ведь первые недели здесь были горячими. Когда орки в конце марта отошли из-под Киева, в Украине был принят закон, согласно которому подразделения ТРО могут быть направлены в другие горячие точки. Месяц мы провели в учебном центре, а затем поехали в Донбасс.

– В армии сложно было найти общий язык с побратимами, которые могли вдвое старше вас быть?

– На весь батальон из 800 человек ребят моего возраста было 5 человек. Где-то понимаешь, что можно неудачно подшутить, ведь не все тебя поймут, а отношение к тебе, как к маленькому мальчику.

– В Донецкой области вы попали непосредственно в настоящий театр боевых действий. Что больше всего запомнилось, пока вы были там?

– Это стресс, особенно для парня в 19 лет. Несколько моих побратимов погибли. Для кого это было легче, а для кого тяжелее. Приходилось почувствовать на себе, когда насыпают разным видом вооружения, а тогда возможностей отвечать было меньше.

– Сколько вы там были?

– Два месяца.

– У вас была возможность поддерживать форму до возобновления чемпионата?

– Когда у меня было свободное время, я тренировался в Краматорске. Я договорился с директором клуба, который доставал мне мячи. Я приходил туда и занимался полноценно. Старался не закурить, ведь сослуживцы где-то травили меня, что и я начну курить. Но я верил, что я вернусь в футбол.

Насколько это возможно, я старался поддерживать себя в форме и держать режим. Я мог быть там и полгода и больше. Казалось тогда, что все быстро закончится, мы победим, но реальность диктует свои временные рамки.

– Ваш партнер по команде Андрей Богданов, также проходивший военную службу, критиковал идею с возобновлением чемпионата во время войны.

– Многое тогда не было понятно. Со временем отдаешь себе отчет, что нужно на некоторые вещи стоит посмотреть менее радикально. По моему мнению, спорт должен быть. У меня брат младший занимается футболом. Очень здорово, что даже в такое время дети имеют возможность ходить на занятия, – сказал Велетень.

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Источник Украинский футбол
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