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Лига Европы
22 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:55
3966
9

Названы стартовые составы на матч ЛЕ между Марселем и Шахтером

22 февраля в 22:00 пройдет встреча 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:55
3966
9
Названы стартовые составы на матч ЛЕ между Марселем и Шахтером

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Марсель сменил главного тренера за два дня до матча. Жан-Луи Гассе возглавил команду, а Дженнаро Гаттузо покинул клуб.

Названы стартовые составы на матч между Марселем и Шахтером

Марсель: Лопес, Мерлен, Мбемба, Жиго, Мейте, Клосс, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг, Мумбанья.

Шахтер: Ризнык, Степаненко, Эгиналду, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.

Запас: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Крыськив, Швед, Назарина, Кевин, Невертон, Цуканов, Траоре, Келси.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Максим Заиченко
Келсі, напевно, треба було ставити в основу. Дуже якісний та технічний гравець
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+6
Burevestnik
головне - Степан на місці.  заміни для нього нема, на жаль...
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+5
Максим Заиченко
ну і було б  добре щоб Єгіналду теж впіймав кураж у матчі відповіді
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+4
Alex86 1
Сами шахтеры наверное даже не знают что ждать от клуба
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Kamon
Состав не особо, много защитников 
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0
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