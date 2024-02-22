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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «На вопрос отношений клубов с ТЦК ответа пока нет»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 20:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:28
515
6

Андрей ШЕВЧЕНКО: «На вопрос отношений клубов с ТЦК ответа пока нет»

Глава УАФ признался, что нет эффективного решения

22 февраля 2024, 20:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:28
515
6
Андрей ШЕВЧЕНКО: «На вопрос отношений клубов с ТЦК ответа пока нет»
УАФ. Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко провел встречу в Доме футбола с представителями клубов.

На встрече присутствовали 4 президента клубов УПЛ: Иван Надеин (Верес), Евгений Геллер (Заря), Константин Караманиц (Кривбасс), Валерий Пересоляк (Минай).

Также присутствовали представители других клубов: Игорь Дедишин (Рух), Александр Резниченко (Оболонь), Олег Лысак (Ворскла), Владимир Загурский (Полесье), Андрей Неделин (Металлист 1925), Василий Гречаный (ЛНЗ), Артур Оганесян (Черноморец).

В президиуме УАФ находились: президент Андрей Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко, президент УПЛ Евгений Дикий, руководитель комитета по профессиональному футболу Олег Лужный.

Андрей Шевченко относительно судейства отметил: «Председателю судейского комитета УАФ Екатерине Монзуль предоставлена задача осуществить реформы в арбитраже. Введение жеребьевки арбитров на матчи и детектора лжи должны помочь этому».

Президента Вереса Ивана Надеин поднял тему мобилизации и отношений клубов УПЛ и ТЦК, ведь некоторые клубы могут бронировать игроков, а другие – нет. Он задал вопрос: как это привести к общему знаменателю?

Андрей Шевченко признался, что эффективного решения нет: «Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это ответа нет. Мы должны ожидать развития ситуации и специального закона (регулирующего процедуру военного учета для спортсменов и футболистов в частности). Хотя консультации с Минмолодежьспорта продолжаются регулярно».

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Андрей Шевченко Олег Лужный Евгений Геллер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Константин Караманиц Игорь Грищенко Евгений Дикий Иван Надеин Валерий Пересоляк мобилизация ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Phantom
На фронт футболістів,  вони нічим не відрізняються від звичайних роботяг
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+2
romanchik.8409
Х.й Вам, а не спец закон..Если всех то всех... Спортсменов, депутатов,политиков и их детей родственников.друзей.Закон един для всех!!! Развели шапито 
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+1
Phantom
Навіщо той футбол, якщо на карту поставлено існування країни 
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0
Alex86 1
В Дію даешь опрос какое отношение у всех к ним и их методам?
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0
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