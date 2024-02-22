Андрей ШЕВЧЕНКО: «На вопрос отношений клубов с ТЦК ответа пока нет»

Глава УАФ Андрей Шевченко провел встречу в Доме футбола с представителями клубов.

На встрече присутствовали 4 президента клубов УПЛ: Иван Надеин (Верес), Евгений Геллер (Заря), Константин Караманиц (Кривбасс), Валерий Пересоляк (Минай).

Также присутствовали представители других клубов: Игорь Дедишин (Рух), Александр Резниченко (Оболонь), Олег Лысак (Ворскла), Владимир Загурский (Полесье), Андрей Неделин (Металлист 1925), Василий Гречаный (ЛНЗ), Артур Оганесян (Черноморец).

В президиуме УАФ находились: президент Андрей Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко, президент УПЛ Евгений Дикий, руководитель комитета по профессиональному футболу Олег Лужный.

Андрей Шевченко относительно судейства отметил: «Председателю судейского комитета УАФ Екатерине Монзуль предоставлена задача осуществить реформы в арбитраже. Введение жеребьевки арбитров на матчи и детектора лжи должны помочь этому».

Президента Вереса Ивана Надеин поднял тему мобилизации и отношений клубов УПЛ и ТЦК, ведь некоторые клубы могут бронировать игроков, а другие – нет. Он задал вопрос: как это привести к общему знаменателю?

Андрей Шевченко признался, что эффективного решения нет: «Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это ответа нет. Мы должны ожидать развития ситуации и специального закона (регулирующего процедуру военного учета для спортсменов и футболистов в частности). Хотя консультации с Минмолодежьспорта продолжаются регулярно».