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Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 20:35 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:36
379
0

Динамо определилось с укрытием для матчей УПЛ на клубном стадионе

Такой локацией будет подземный переход на Европейской площади

22 февраля 2024, 20:35 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:36
379
0
Динамо определилось с укрытием для матчей УПЛ на клубном стадионе
ФК Динамо

Киевские клубы УПЛ еще не получили разрешения от ГСЧС и военной администрации на использование сертифицированных укрытий во время матчей УПЛ.

Но, как сообщил заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник, соответствующее решение будет одобрено в ближайшее время.

Локацией для укрытия, которым будут пользоваться посетители матчей на стадионе «Динамо», станет подземный переход на Европейской площади.

Ранее сообщалось, что матч 18-го тура УПЛ Металлист 1925 – Динамо по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.

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Динамо Киев болельщики чемпионат Украины по футболу зрители Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ТаТоТаке Металлист 1925 - Динамо воздушная тревога Сергей Мохник
Источник ТаТоТаке
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