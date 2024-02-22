Динамо определилось с укрытием для матчей УПЛ на клубном стадионе

Киевские клубы УПЛ еще не получили разрешения от ГСЧС и военной администрации на использование сертифицированных укрытий во время матчей УПЛ.

Но, как сообщил заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник, соответствующее решение будет одобрено в ближайшее время.

Локацией для укрытия, которым будут пользоваться посетители матчей на стадионе «Динамо», станет подземный переход на Европейской площади.

Ранее сообщалось, что матч 18-го тура УПЛ Металлист 1925 – Динамо по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.