Динамо определилось с укрытием для матчей УПЛ на клубном стадионе
Такой локацией будет подземный переход на Европейской площади
Киевские клубы УПЛ еще не получили разрешения от ГСЧС и военной администрации на использование сертифицированных укрытий во время матчей УПЛ.
Но, как сообщил заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник, соответствующее решение будет одобрено в ближайшее время.
Локацией для укрытия, которым будут пользоваться посетители матчей на стадионе «Динамо», станет подземный переход на Европейской площади.
Ранее сообщалось, что матч 18-го тура УПЛ Металлист 1925 – Динамо по просьбе харьковского клуба пройдет на арене киевлян, однако болельщиков, скорее всего, не будет.
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