Два игрока Металлиста 1925 перейдут в клуб Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, полузащитники Ярослав Мартынюк и Андрей Ткачук, у которых действующий контракт с элитным «Металлистом 1925» до 30 июня 2024 года, в весенней части сезона на правах аренды будут выступать за перволиговый «Диназ».

По информации нашего источника, там они присоединятся к экс-игрокам харьковчан вратарю Игорю Потимкову и защитнику Михаилу Рудавскому, которые перешли в «Диназ» ранее.

Кроме того, вероятнее всего, продолжит карьеру в команде из Вышгорода еще один футболист «Металлиста 1925» – Иван Коваленко.

Сейчас «Диназ» занимает 9 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 13 очков и будет прилагать весной усилия, чтобы избежать понижения в классе.

Ранее «Металлист 1925» подписал экс-защитника «Шахтера».