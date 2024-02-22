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Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:41
388
0

Два игрока Металлиста 1925 перейдут в клуб Первой лиги

Мартынюк и Ткачук продолжат карьеру в «Диназе»

22 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:41
388
0
Два игрока Металлиста 1925 перейдут в клуб Первой лиги
ФК Металлист 1925. Ярослав Мартынюк

Как стало известно Sport.ua, полузащитники Ярослав Мартынюк и Андрей Ткачук, у которых действующий контракт с элитным «Металлистом 1925» до 30 июня 2024 года, в весенней части сезона на правах аренды будут выступать за перволиговый «Диназ».

По информации нашего источника, там они присоединятся к экс-игрокам харьковчан вратарю Игорю Потимкову и защитнику Михаилу Рудавскому, которые перешли в «Диназ» ранее.

Кроме того, вероятнее всего, продолжит карьеру в команде из Вышгорода еще один футболист «Металлиста 1925» – Иван Коваленко.

Сейчас «Диназ» занимает 9 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 13 очков и будет прилагать весной усилия, чтобы избежать понижения в классе.

Ранее «Металлист 1925» подписал экс-защитника «Шахтера».

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Ярослав Мартынюк Андрей Ткачук Диназ Вышгород инсайд Первая лига Украины трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Источник Sport.ua
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