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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 17:28 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:34
436
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Шахтера

Дмитрий Капинус получил полноценный контракт

22 февраля 2024, 17:28 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:34
436
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Шахтера
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Капинусом. Игрок получил договор до декабря 2028 года.

Капинус выступал за харьковскую команду на правах аренды из «Шахтера»», а теперь перешел в «Металлист 1925» на полноценной основе. Основная позиция – фланговый защитник.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 9 матчей, а всего за харьковчан отыграл 27 матчей и забил один гол.

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Металлист 1925 Дмитрий Капинус трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Источник ФК Металлист 1925
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