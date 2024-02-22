Украина. Премьер лига22 февраля 2024, 17:28 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Шахтера
Дмитрий Капинус получил полноценный контракт
22 февраля 2024, 17:28 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:34
436
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Капинусом. Игрок получил договор до декабря 2028 года.
Капинус выступал за харьковскую команду на правах аренды из «Шахтера»», а теперь перешел в «Металлист 1925» на полноценной основе. Основная позиция – фланговый защитник.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 9 матчей, а всего за харьковчан отыграл 27 матчей и забил один гол.
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