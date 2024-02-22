ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Шахтера

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Капинусом. Игрок получил договор до декабря 2028 года.

Капинус выступал за харьковскую команду на правах аренды из «Шахтера»», а теперь перешел в «Металлист 1925» на полноценной основе. Основная позиция – фланговый защитник.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 9 матчей, а всего за харьковчан отыграл 27 матчей и забил один гол.