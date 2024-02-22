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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Новый тренер Марселя не успеет изменить команду»
Лига Европы
22 февраля 2024, 18:12 |
565
2

Сергей НАГОРНЯК: «Новый тренер Марселя не успеет изменить команду»

Бывший игрок сборной Украины – о матче «горняков» в Лиге Европы

22 февраля 2024, 18:12 |
565
2
Сергей НАГОРНЯК: «Новый тренер Марселя не успеет изменить команду»
УАФ. Сергей Нагорняк

22 февраля состоится ответный матч Лиги Европы по футболу между «Марселем» и «Шахтером». Первый поединок в Гамбурге не выявил сильнейшего – 2:2.

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния во Франции:

– Изменения у руля «Марселя» перед поединком с «Шахтером» добавили интриги и работы тренерскому штабу «горняков». Ведь стало сложнее предположить, какие домашние заготовки возьмет на вооружение новый главный тренер Жан-Луи Гассе. Хотя, не думаю, что за те несколько тренировок под его руководством что-то может кардинально измениться. Скорее, приход Гассе больше заточен на улучшении микроклимата в команде.

– Кстати, в предматчевых комментариях игроки «Шахтера» также акцентировали внимание на том, что неизвестно чего ожидать сегодня от марсельцев.

- На мой взгляд, здесь важно прежде всего сосредоточиться на своей игре и не наступить на те же грабли. Ибо в Гамбурге дончане были не безгрешны в обороне, особенно на флангах. Поэтому нужно наладить подстраховку, действовать плотно, компактно и не давать хозяевам пространства, потому что у них впереди быстрые и креативные исполнители. Хотя очень многое будет зависеть и от того, сыграет ли сегодня капитан дончан Тарас Степаненко.

– Пожалуй, эта неопределенность очень беспокоит и «Марсель».

- Дело в том, что в составе «Шахтера» больше нет игрока, который выполнял бы такой значительный объем черновой работы, так умело играл в отборе. Все же будем надеяться, что Тарас сможет выйти на поле.

- Если «Шахтер» очень рассчитывает на возвращение своего капитана, то «Марсель» ожидает поддержки 12-го игрока – болельщиков.

– Этот фактор не стоит недооценивать, но и переоценивать. У футболистов «Шахтера» – немалый международный опыт выступлений как в еврокубках, так и за национальную сборную Украины, и их не запугать шумом на трибунах. Более того, это должно только стимулировать «горняков» при таких обстоятельствах продемонстрировать свои лучшие качества.

- Тогда напоследок уточните, кто сегодня победит?

– До стартового свистка команды находятся в равных условиях. Первый поединок в Германии показал, что в игре «Шахтера» есть минусы, однако и «Марсель» не без уязвимых мест. Сегодня увидим, кто лучше поработал над исправлением ошибок. «Шахтер» уже неоднократно «выстреливал» в матчах Лиги чемпионов, где шансы соперников многими экспертами оценивались выше. Об этом должны помнить испанские гранды – «Реал» и «Барселона». Так почему бы «Шахтеру» не сделать этого сегодня и в Лиге Европы?

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Сергей Нагорняк Лига Европы Марсель - Шахтер Шахтер Донецк Марсель Жан-Луи Гассе Тарас Степаненко инсайд
Источник Sport.ua
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Fant24
Надерут кротам задницу .
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+2
c_a_p2
Я один хочу щоб кротів раком поставили???
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+1
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