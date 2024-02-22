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  4. Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
Испания
22 февраля 2024, 18:54 |
530
0

Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте

Украинец высказался о бельгийском голкипере

22 февраля 2024, 18:54 |
530
0
Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался о вратаре Тибо Куртуа и рассказал, что готов с ним конкурировать за место в стартовом составе.

«У Тибо был плохой период в «Реале», где-то год-полтора, он его прошел и это сделало его лучше. Если мы говорим о моих двух неудачных играх, то для меня это не проблема – это только опыт, хоть и отрицательный, но это также возможность совершенствоваться.

Когда я пришел в «Реал» – был никому не известный в отличие от Куртуа, который уже был одним из лучших вратарей в мире. Но сейчас я конкурирую за место в основном составе. Мне, кажется, хороший прогресс. Многие говорят, что лучшим вторым голкипером мира я уже стал, поэтому нужно побороться за место в старте», – сказал Лунин.

Ранее Лунин высказался о контрактной ситуации с «Реалом».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа
Источник Трендец
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