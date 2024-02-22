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  4. Лунин рассказал, предлагал ли Реал ему новый контракт
Испания
22 февраля 2024, 16:44 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:40
1267
1

Лунин рассказал, предлагал ли Реал ему новый контракт

Разговоров о продлении соглашения пока нет

22 февраля 2024, 16:44 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:40
1267
1
Лунин рассказал, предлагал ли Реал ему новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о контрактной ситуации с клубом.

«У меня остается полтора года контракта, и, я так думаю, что за эти полгода что-то должно произойти. Разговоров о новом контракте нет. Мне еще ничего не предлагали. Увидим, что будет дальше. Я никогда не задавал вопрос так, что я ухожу и точка. Сейчас я прилагаю все усилия, чтобы добиться успеха здесь.

Но в этом случае первый шаг за клубом. Я надеюсь, что все будет так, как должно быть. В разговоре c клубом я думаю, что услышу, в каком статусе меня видят. Какие планы на меня есть», – сказал Лунин.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 8 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу
Источник Трендец
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Комментарии 1
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didora
То писали, що вимагатимуть від Луніна продовження контракту, тепер пишуть, що ніхто від керівників не пропонували нічого. Аби що писати, щоб дураки читали!!!
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