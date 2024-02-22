Лунин рассказал, предлагал ли Реал ему новый контракт

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о контрактной ситуации с клубом.

«У меня остается полтора года контракта, и, я так думаю, что за эти полгода что-то должно произойти. Разговоров о новом контракте нет. Мне еще ничего не предлагали. Увидим, что будет дальше. Я никогда не задавал вопрос так, что я ухожу и точка. Сейчас я прилагаю все усилия, чтобы добиться успеха здесь.

Но в этом случае первый шаг за клубом. Я надеюсь, что все будет так, как должно быть. В разговоре c клубом я думаю, что услышу, в каком статусе меня видят. Какие планы на меня есть», – сказал Лунин.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 8 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.