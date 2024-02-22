Стало известно, кто помог Алвесу выплатить €150 тысяч жертве изнасилования

22 февраля бразильский футболист Дани Алвес узнал приговор по делу об изнасиловании.

Помимо тюремного срока, спортсмена обязали выплатить 150 тысяч евро компенсации жертве, к которой запретили приближаться ближайшие 9,5 лет, и возместить судебные издержки. По информации издания UOL, семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить штраф, что позволило смягчить итоговый срок его заключения.

Также известно, что с июня прошлого года интересы футболиста в суде представлял Густаво Ксисто, являющийся давним юридическим представителем компаний отца Неймара.