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22 февраля 2024, 17:48 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:17
1679
4

Стало известно, кто помог Алвесу выплатить €150 тысяч жертве изнасилования

Это позволило смягчить приговор суда

22 февраля 2024, 17:48 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:17
1679
4
Стало известно, кто помог Алвесу выплатить €150 тысяч жертве изнасилования
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

22 февраля бразильский футболист Дани Алвес узнал приговор по делу об изнасиловании.

Помимо тюремного срока, спортсмена обязали выплатить 150 тысяч евро компенсации жертве, к которой запретили приближаться ближайшие 9,5 лет, и возместить судебные издержки. По информации издания UOL, семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить штраф, что позволило смягчить итоговый срок его заключения.

Также известно, что с июня прошлого года интересы футболиста в суде представлял Густаво Ксисто, являющийся давним юридическим представителем компаний отца Неймара.

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Дани Алвес тюрьма штрафы судебный иск Неймар
Источник UOL Esporte
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Комментарии 4
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Alex86 1
А шо он банкрот или в чем дело?
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+3
Перець
Бомжара пля ,а дрочило треба тримати в штанах
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+1
c_a_p2
А очко Алвеса віддадуть кому?
Ответить
0
Fant24
Очень мало дали .Нужно было бы по полной .А так выйдет с порваным очком и снова будет насиловать женщин 
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-1
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