Стало известно, кто помог Алвесу выплатить €150 тысяч жертве изнасилования
Это позволило смягчить приговор суда
22 февраля бразильский футболист Дани Алвес узнал приговор по делу об изнасиловании.
Помимо тюремного срока, спортсмена обязали выплатить 150 тысяч евро компенсации жертве, к которой запретили приближаться ближайшие 9,5 лет, и возместить судебные издержки. По информации издания UOL, семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить штраф, что позволило смягчить итоговый срок его заключения.
Также известно, что с июня прошлого года интересы футболиста в суде представлял Густаво Ксисто, являющийся давним юридическим представителем компаний отца Неймара.
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