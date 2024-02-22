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  4. Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Испания
22 февраля 2024, 17:33 |
593
0

Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале

Андрей в свое время играл в бутсах от фирмы Mizuno

22 февраля 2024, 17:33 |
593
0
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вспомнил момент, когда в начале карьеры в «Реале» над ним насмехались одноклубники из-за его выбора бутс.

«У всех тогда были контракты с Nike, Adidas, Puma. А у меня как раз тогда закончился контракт с Nike и несколько месяцев я был без контракта, пробовал разные бутсы и в итоге остановился на Mizuno. Купил себе четыре пары, чтобы хватило на сезон.

В команде немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге. Не может быть, что игрок «Реала» играет в Mizuno. Насмеялись также над тем, что я их купил за свои деньги, а не получил бесплатно за контракт», – рассказал Лунин.

Ранее Андрей Лунин высказался о конкуренции с Кепой.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Источник Трендец
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