Андрей ЛУНИН: «Я очень сердился, когда сначала больше играл Кепа»
Украинский голкипер высказался о конкуренции в «Реале»
Украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин высказался о конкуренции с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой:
– Я очень сердился, когда пришел Кепа и играл сначала больше. Был не согласен с этим. Но что я могу сделать? Работать и ждать шанса, пользоваться им, а решение принимают другие люди.
– Ты показывал это внешне тоже или держал в себе?
– Внешне я стараюсь никогда этого не показывать, потому что мы одна команда, один коллектив. Создавать какие-то конфликты – это не обо мне. Я это переживаю внутри. Даже дома я стараюсь это не показывать.
С определенными людьми, конечно, я разговаривал. Что-то высказывал, но это останется приватно. На публику я никогда этого не показывал и не буду показывать.
Ранее Лунин высказался о контрактной ситуации с «Реалом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига Свёнтек осталась довольна своим выступлением
Артем Довбик может стать одноклубником Александра Зинченко