Андрей ЛУНИН: «Я очень сердился, когда сначала больше играл Кепа»

Украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин высказался о конкуренции с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой:

– Я очень сердился, когда пришел Кепа и играл сначала больше. Был не согласен с этим. Но что я могу сделать? Работать и ждать шанса, пользоваться им, а решение принимают другие люди.

– Ты показывал это внешне тоже или держал в себе?

– Внешне я стараюсь никогда этого не показывать, потому что мы одна команда, один коллектив. Создавать какие-то конфликты – это не обо мне. Я это переживаю внутри. Даже дома я стараюсь это не показывать.

С определенными людьми, конечно, я разговаривал. Что-то высказывал, но это останется приватно. На публику я никогда этого не показывал и не буду показывать.



Ранее Лунин высказался о контрактной ситуации с «Реалом».