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Англия
22 февраля 2024, 15:37 | Обновлено 22 февраля 2024, 16:02
77
0

К какой сумме готовиться Мудрику? Известны призовые за финал Кубка лиги

За трофей 25 февраля поспорят «Челси» и «Ливерпуль»

22 февраля 2024, 15:37 | Обновлено 22 февраля 2024, 16:02
77
0
К какой сумме готовиться Мудрику? Известны призовые за финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В Англии появились сведения о призовых бонусах для участников будущего финала Кубка английской лиги.

Сообщается, что победитель в противостоянии «Челси» и «Ливерпуля» получит от Футбольной ассоциации Англии порядка 120 тыс евро, а проигравшим достанется сумма в размере 60 тыс евро.

Напомним, ранее стало известно, что в «Челси» выделили личный призовой фонд за победу в Кубке лиги, который составляет около 585 тыс евро.

Финальная игра турнира между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля, в Лондоне, начало – в 17:00 по Киеву.

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Челси Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу
Источник Twitter
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