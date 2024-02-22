К какой сумме готовиться Мудрику? Известны призовые за финал Кубка лиги

В Англии появились сведения о призовых бонусах для участников будущего финала Кубка английской лиги.

Сообщается, что победитель в противостоянии «Челси» и «Ливерпуля» получит от Футбольной ассоциации Англии порядка 120 тыс евро, а проигравшим достанется сумма в размере 60 тыс евро.

Напомним, ранее стало известно, что в «Челси» выделили личный призовой фонд за победу в Кубке лиги, который составляет около 585 тыс евро.

Финальная игра турнира между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля, в Лондоне, начало – в 17:00 по Киеву.