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Англия
22 февраля 2024, 15:19 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:35
134
0

Наставник Зинченко – лидер интересного рейтинга. Отмечен Артета-футболист

Составлен реестр футболистом, не игравшим за сборную своей страны

22 февраля 2024, 15:19 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:35
134
0
Наставник Зинченко – лидер интересного рейтинга. Отмечен Артета-футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Английское издание FourFourTwo презентовало рейтинг футболистов, которые не играли за национальные сборные своих стран.

Испанский экс-полузащитник Микель Артета, который сейчас возглавляет лондонский «Арсенал», где играл украинец Александр Зинченко, занял в реестре первое место.

В топ-3 он опередил итальянца Паоло Ди Канрио и Томаса Карловича из Аргентины.

Всего в рейтинг вошли 32 футболиста.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

  • 1. Микель Артета, Испания
  • 2. Паоло Ди Канио, Италия
  • 3. Томас Карлович, Аргентина
  • 4. Стив Брюс, Англия
  • 5. Джимми Кейс, Англия
  • 6. Габи, Испания
  • 7. Дарио Убнер, Италия
  • 8. Джон Макговерн, Шотландия
  • 9. Артур Роули, Англия
  • 10. Делио Оннис, Аргентина

Стоит заметить, что некоторые футболисты из списка играли за сборные своих страны только в неофициальных встречах или же выступали исключительно за молодежные команды.

К примеру, 22-е место занимает бывший вратарь «Севильи» Андрес Палоп, выигравший Евро-2008 с Испанией, но не сыгравший ни разу за испанцев ни на турнире, ни в другом официальном матче.

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Источник FourFourTwo
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