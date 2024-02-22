Наставник Зинченко – лидер интересного рейтинга. Отмечен Артета-футболист

Английское издание FourFourTwo презентовало рейтинг футболистов, которые не играли за национальные сборные своих стран.

Испанский экс-полузащитник Микель Артета, который сейчас возглавляет лондонский «Арсенал», где играл украинец Александр Зинченко, занял в реестре первое место.

В топ-3 он опередил итальянца Паоло Ди Канрио и Томаса Карловича из Аргентины.

Всего в рейтинг вошли 32 футболиста.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

1. Микель Артета, Испания

2. Паоло Ди Канио, Италия

3. Томас Карлович, Аргентина

4. Стив Брюс, Англия

5. Джимми Кейс, Англия

6. Габи, Испания

7. Дарио Убнер, Италия

8. Джон Макговерн, Шотландия

9. Артур Роули, Англия

10. Делио Оннис, Аргентина

Стоит заметить, что некоторые футболисты из списка играли за сборные своих страны только в неофициальных встречах или же выступали исключительно за молодежные команды.

К примеру, 22-е место занимает бывший вратарь «Севильи» Андрес Палоп, выигравший Евро-2008 с Испанией, но не сыгравший ни разу за испанцев ни на турнире, ни в другом официальном матче.