Наставник Зинченко – лидер интересного рейтинга. Отмечен Артета-футболист
Составлен реестр футболистом, не игравшим за сборную своей страны
Английское издание FourFourTwo презентовало рейтинг футболистов, которые не играли за национальные сборные своих стран.
Испанский экс-полузащитник Микель Артета, который сейчас возглавляет лондонский «Арсенал», где играл украинец Александр Зинченко, занял в реестре первое место.
В топ-3 он опередил итальянца Паоло Ди Канрио и Томаса Карловича из Аргентины.
Всего в рейтинг вошли 32 футболиста.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo
- 1. Микель Артета, Испания
- 2. Паоло Ди Канио, Италия
- 3. Томас Карлович, Аргентина
- 4. Стив Брюс, Англия
- 5. Джимми Кейс, Англия
- 6. Габи, Испания
- 7. Дарио Убнер, Италия
- 8. Джон Макговерн, Шотландия
- 9. Артур Роули, Англия
- 10. Делио Оннис, Аргентина
Стоит заметить, что некоторые футболисты из списка играли за сборные своих страны только в неофициальных встречах или же выступали исключительно за молодежные команды.
К примеру, 22-е место занимает бывший вратарь «Севильи» Андрес Палоп, выигравший Евро-2008 с Испанией, но не сыгравший ни разу за испанцев ни на турнире, ни в другом официальном матче.
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