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Чемпионат мира
20 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:35
260
0

Назван лучший футболист, не игравший на ЧМ. В топ-25 – экс-игрок Динамо

Составлен реестр игроков, не видевших мундиаль

20 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:35
260
0
Назван лучший футболист, не игравший на ЧМ. В топ-25 – экс-игрок Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфредо Ди Стефано

Английское издание FourFourTwo презентовало рейтинг футболистов, которые в своей карьере никогда не выступали на чемпионате мира.

Список из 32-х игроков возглавил бывший нападающий сборных Аргентины и Испании Альфредо Ди Стефано.

В тройку лучших также вошли Джордж Бест из Северной Ирландии и Ладислав Кубала, который защищал цвета сборных Чехословакии, Венгрии и Испании.

23-е место в рейтинге занял бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе.

Первая десятка реестра имеет такой вид:

  • 1. Альфредо Ди Стефано, Аргентина/Испания
  • 2. Джордж Бест, Северная Ирландия
  • 3. Ладислао Кубала, Чехословакия/Венгрия/Испания
  • 4. Валентино Маццола, Италия
  • 5. Райан Гиггз, Уэльс
  • 6. Джордж Веа, Либерия
  • 7. Гуннар Нордаль, Швеция
  • 8. Эрик Кантона, Франция
  • 9. Данкан Эдвардс, Англия
  • 10. Иан Раш, Уэльс
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Альфредо ди Стефано Каха Каладзе Джордж Бест
Источник FourFourTwo
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