Назван лучший футболист, не игравший на ЧМ. В топ-25 – экс-игрок Динамо
Составлен реестр игроков, не видевших мундиаль
Английское издание FourFourTwo презентовало рейтинг футболистов, которые в своей карьере никогда не выступали на чемпионате мира.
Список из 32-х игроков возглавил бывший нападающий сборных Аргентины и Испании Альфредо Ди Стефано.
В тройку лучших также вошли Джордж Бест из Северной Ирландии и Ладислав Кубала, который защищал цвета сборных Чехословакии, Венгрии и Испании.
23-е место в рейтинге занял бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе.
Первая десятка реестра имеет такой вид:
- 1. Альфредо Ди Стефано, Аргентина/Испания
- 2. Джордж Бест, Северная Ирландия
- 3. Ладислао Кубала, Чехословакия/Венгрия/Испания
- 4. Валентино Маццола, Италия
- 5. Райан Гиггз, Уэльс
- 6. Джордж Веа, Либерия
- 7. Гуннар Нордаль, Швеция
- 8. Эрик Кантона, Франция
- 9. Данкан Эдвардс, Англия
- 10. Иан Раш, Уэльс
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