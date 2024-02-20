Назван лучший футболист, не игравший на ЧМ. В топ-25 – экс-игрок Динамо

Английское издание FourFourTwo презентовало рейтинг футболистов, которые в своей карьере никогда не выступали на чемпионате мира.

Список из 32-х игроков возглавил бывший нападающий сборных Аргентины и Испании Альфредо Ди Стефано.

В тройку лучших также вошли Джордж Бест из Северной Ирландии и Ладислав Кубала, который защищал цвета сборных Чехословакии, Венгрии и Испании.

23-е место в рейтинге занял бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе.

Первая десятка реестра имеет такой вид: