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  4. Доверие Анчелотти к Лунину сильно повлияло на Кепу. У испанца депрессия?
Испания
22 февраля 2024, 19:49 |
915
1

Доверие Анчелотти к Лунину сильно повлияло на Кепу. У испанца депрессия?

У испанского голкипера ухудшилось настроение

22 февраля 2024, 19:49 |
915
1
Доверие Анчелотти к Лунину сильно повлияло на Кепу. У испанца депрессия?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».

По информации испанского издания Relevo, Кепа больше не чувствует себя счастливым в Мадриде. Те, кто каждый день находится с ним, говорят, что он совсем потерял настроение. Аррисабалага стал «тенью» самого себя.

После травмы в ноябре для него все пошло на убыль. Он потерял место в «Реале» и национальной сборной Испании. Его вряд ли вызовут на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Кепа провел разговор с Анчелотти о месте в стартовом составе.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Relevo
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Комментарии 1
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Сергей П
Хай іде в клуб попростіше, де він буде точно основним і вертає собі впевненість, а то хоче щоб його в Реалі ставили, тільки тому що в нього поганий настрій....це ж не клуб психологічної підтримки.
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