Доверие Анчелотти к Лунину сильно повлияло на Кепу. У испанца депрессия?

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».

По информации испанского издания Relevo, Кепа больше не чувствует себя счастливым в Мадриде. Те, кто каждый день находится с ним, говорят, что он совсем потерял настроение. Аррисабалага стал «тенью» самого себя.

После травмы в ноябре для него все пошло на убыль. Он потерял место в «Реале» и национальной сборной Испании. Его вряд ли вызовут на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Кепа провел разговор с Анчелотти о месте в стартовом составе.