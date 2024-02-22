Доверие Анчелотти к Лунину сильно повлияло на Кепу. У испанца депрессия?
У испанского голкипера ухудшилось настроение
Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».
По информации испанского издания Relevo, Кепа больше не чувствует себя счастливым в Мадриде. Те, кто каждый день находится с ним, говорят, что он совсем потерял настроение. Аррисабалага стал «тенью» самого себя.
После травмы в ноябре для него все пошло на убыль. Он потерял место в «Реале» и национальной сборной Испании. Его вряд ли вызовут на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Кепа провел разговор с Анчелотти о месте в стартовом составе.
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