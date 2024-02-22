Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас рассказал, почему он не согласен, что Джокович – лучший в истории
ATP
22 февраля 2024, 14:54 |
332
0

Алькарас рассказал, почему он не согласен, что Джокович – лучший в истории

Карлос считает, что все из Большой тройки заслуживают этого звания

22 февраля 2024, 14:54 |
332
0
Алькарас рассказал, почему он не согласен, что Джокович – лучший в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что Новак Джокович может быть лучшим в истории с точки зрения цифр, но для него лучший в истории – это нечто большее, чем цифры, и все из Большой тройки – лучшие:

– На прошлой неделе Рафаэль Надаль в интервью сказал, что Новак Джокович – лучший в истории. Закончились ли дебаты о величайшем?
– У каждого свое восприятие вещей. Для кого-то лучшим является Джокович, для кого-то – Надаль, для кого-то – Федерер. Рафа сказал, что на уровне цифр это Джокович, и я тоже так думаю. На уровне цифр Джокович – лучший в истории, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что сказать, кто величайший, – это нечто, выходящее за рамки цифр. Для меня все трое – лучшие, – сказал Алькарас.

Отметим, что Карлос снялся со своего последнего матча.

По теме:
Алькарас рассказал о случившемся с ним в Рио-де-Жанейро
ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов
Надаль выиграл турнир на Мальорке. Но теннис тут не при чем
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Футбол | 21 февраля 2024, 23:56 25
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время

Но все равно четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Лондоне

Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?
Футбол | 22 февраля 2024, 09:23 6
Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?
Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?

The Athletic – о том, какой вариант продолжения карьеры стоит выбрать тренеру «Байера»

ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
Теннис | 22.02.2024, 10:32
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Теннис | 21.02.2024, 18:34
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 21.02.2024, 17:33
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
20.02.2024, 21:05 3
Теннис
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
20.02.2024, 17:36 1
Теннис
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 16
Футбол
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем