Алькарас рассказал, почему он не согласен, что Джокович – лучший в истории

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что Новак Джокович может быть лучшим в истории с точки зрения цифр, но для него лучший в истории – это нечто большее, чем цифры, и все из Большой тройки – лучшие:

– На прошлой неделе Рафаэль Надаль в интервью сказал, что Новак Джокович – лучший в истории. Закончились ли дебаты о величайшем?

– У каждого свое восприятие вещей. Для кого-то лучшим является Джокович, для кого-то – Надаль, для кого-то – Федерер. Рафа сказал, что на уровне цифр это Джокович, и я тоже так думаю. На уровне цифр Джокович – лучший в истории, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что сказать, кто величайший, – это нечто, выходящее за рамки цифр. Для меня все трое – лучшие, – сказал Алькарас.

Отметим, что Карлос снялся со своего последнего матча.