Major League Soccer22 февраля 2024, 14:53 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:17
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ВИДЕО. Месси встретился со звездой Голливуда в перерыве матча MLS
Уилл Смит наблюдал за игрой в обществе жены Лионеля
22 февраля 2024, 14:53 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:17
956
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В перерыве матча между «Интер Майами» и «Реалом Солт-Лейк» звездного форварда хозяев Лионеля Месси ожидала приятная встреча.
При входе в подтрибунное помещение Лео поджидал голливудский оскароносный актер Уилл Смит. Звезды футбола и кино мило обнялись и перекинулись парой фраз.
Куда больше времени у Смита было для общения с женой Месси, Антонеллой Рокуццо, в обществе которой актер наблюдал за игрой.
Will Smith meeting Leo Messi's wife Antonella🤝🐐 pic.twitter.com/TmxeRK7Qy2— MessiTheGoat (@MessiXtheGoat) February 22, 2024
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