ВИДЕО. Месси встретился со звездой Голливуда в перерыве матча MLS

В перерыве матча между «Интер Майами» и «Реалом Солт-Лейк» звездного форварда хозяев Лионеля Месси ожидала приятная встреча.

При входе в подтрибунное помещение Лео поджидал голливудский оскароносный актер Уилл Смит. Звезды футбола и кино мило обнялись и перекинулись парой фраз.

Куда больше времени у Смита было для общения с женой Месси, Антонеллой Рокуццо, в обществе которой актер наблюдал за игрой.