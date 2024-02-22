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Major League Soccer
22 февраля 2024, 14:53 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:17
956
0

ВИДЕО. Месси встретился со звездой Голливуда в перерыве матча MLS

Уилл Смит наблюдал за игрой в обществе жены Лионеля

22 февраля 2024, 14:53 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:17
956
0
ВИДЕО. Месси встретился со звездой Голливуда в перерыве матча MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Уилл Смит

В перерыве матча между «Интер Майами» и «Реалом Солт-Лейк» звездного форварда хозяев Лионеля Месси ожидала приятная встреча.

При входе в подтрибунное помещение Лео поджидал голливудский оскароносный актер Уилл Смит. Звезды футбола и кино мило обнялись и перекинулись парой фраз.

Куда больше времени у Смита было для общения с женой Месси, Антонеллой Рокуццо, в обществе которой актер наблюдал за игрой.

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Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами Уилл Смит Антонелла Роккуццо
Источник YouTube
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