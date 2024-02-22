Олейникова и Соболева не смогли выйти в парный полуфинал в Анталье

Украинские теннисистки Александра Олейникова и Анастасия Соболева завершили борьбу на турнире ITF W35 в Анталье.

В матче 1/4 финала парного разряда украинки уступили второму сеяному тандему София Шапатава / Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания).

Анталья. 1/4 финала парного разряда

Александра Олейникова / Анастасия Соболева (Украина) – София Шапатава / Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания, 2) – 3:6, 1:6

Ранее Александра и Анастасия проиграли свои матчи в одиночном разряде.