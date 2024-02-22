Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова и Соболева не смогли выйти в парный полуфинал в Анталье
ITF
22 февраля 2024, 14:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:18
86
0

Олейникова и Соболева не смогли выйти в парный полуфинал в Анталье

Александра и Анастасия проиграли вторым сеяным

22 февраля 2024, 14:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:18
86
0
Олейникова и Соболева не смогли выйти в парный полуфинал в Анталье
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинские теннисистки Александра Олейникова и Анастасия Соболева завершили борьбу на турнире ITF W35 в Анталье.

В матче 1/4 финала парного разряда украинки уступили второму сеяному тандему София Шапатава / Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания).

Анталья. 1/4 финала парного разряда
Александра Олейникова / Анастасия Соболева (Украина) – София Шапатава / Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания, 2) – 3:6, 1:6

Ранее Александра и Анастасия проиграли свои матчи в одиночном разряде.

По теме:
Соболева завершила борьбу в одиночном разряде в Анталье
Олейникова и Соболева с победы в паре стартовали в Анталье
Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, Свитолина осталась в топ-20
ITF Анталья Анастасия Соболева Александра Олейникова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ультрас Марселя: борцы за душу родного города
Футбол | 22 февраля 2024, 13:29 10
Ультрас Марселя: борцы за душу родного города
Ультрас Марселя: борцы за душу родного города

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о ярых поклонниках марсельского клуба

Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Киберспорт | 21 февраля 2024, 15:55 0
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе

Стала известна зарплата Александра «S1mple» Костылева в новом клубе

Парень 2006 года рождения выиграл матч на уровне АТР, установив рекорд
Теннис | 22.02.2024, 01:55
Парень 2006 года рождения выиграл матч на уровне АТР, установив рекорд
Парень 2006 года рождения выиграл матч на уровне АТР, установив рекорд
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 22.02.2024, 12:28
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Футбол | 21.02.2024, 22:30
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
20.02.2024, 11:21 9
Футбол
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 5
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем