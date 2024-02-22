Олейникова и Соболева не смогли выйти в парный полуфинал в Анталье
Александра и Анастасия проиграли вторым сеяным
Украинские теннисистки Александра Олейникова и Анастасия Соболева завершили борьбу на турнире ITF W35 в Анталье.
В матче 1/4 финала парного разряда украинки уступили второму сеяному тандему София Шапатава / Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания).
Анталья. 1/4 финала парного разряда
Александра Олейникова / Анастасия Соболева (Украина) – София Шапатава / Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания, 2) – 3:6, 1:6
Ранее Александра и Анастасия проиграли свои матчи в одиночном разряде.
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