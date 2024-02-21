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  4. Соболева завершила борьбу в одиночном разряде в Анталье
ITF
21 февраля 2024, 14:18 |
143
0

Соболева завершила борьбу в одиночном разряде в Анталье

Но продолжит выступления в паре

21 февраля 2024, 14:18 |
143
0
Соболева завершила борьбу в одиночном разряде в Анталье
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла пробиться во второй раунд турнира ITF W35 в Анталье.

В матче первого круга украинка проиграла Мартине Колменьи из Италии.

Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Мартина Колменья (Италия) – 5:7, 6:2, 2:6

Соболева продолжит борьбу на турнире в парном разряде вместе с Александрой Олейниковой, которая также выбыла из одиночного разряда.

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Анастасия Соболева ITF Анталья
Источник Sport.ua
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