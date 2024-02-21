Соболева завершила борьбу в одиночном разряде в Анталье

Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла пробиться во второй раунд турнира ITF W35 в Анталье.

В матче первого круга украинка проиграла Мартине Колменьи из Италии.

Анталья. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Мартина Колменья (Италия) – 5:7, 6:2, 2:6

Соболева продолжит борьбу на турнире в парном разряде вместе с Александрой Олейниковой, которая также выбыла из одиночного разряда.