ITF21 февраля 2024, 14:18 |
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Соболева завершила борьбу в одиночном разряде в Анталье
Но продолжит выступления в паре
21 февраля 2024, 14:18 |
143
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла пробиться во второй раунд турнира ITF W35 в Анталье.
В матче первого круга украинка проиграла Мартине Колменьи из Италии.
Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Мартина Колменья (Италия) – 5:7, 6:2, 2:6
Соболева продолжит борьбу на турнире в парном разряде вместе с Александрой Олейниковой, которая также выбыла из одиночного разряда.
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