Олейникова и Соболева с победы в паре стартовали в Анталье
В одиночном разряде Александра свой матч проиграла
Александра Олейникова не смогла пробиться во второй раунд турнира ITF W35 в Анталье.
В матче первого круга украинка проиграла шестой сеяной Сеоне Мендес из Австралии.
Анталья. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Сеоне Мендес (Австралия, 6) – 6:4, 4:6, 1:6
В парном разряде Олейникова в дуэте с Анастасией Соболевой одержала победу в стартовом матче.
Анталья. Первый круг парного разряда
Александра Олейникова/Анастасия Соболева (Украина) – Мартина Колменья/Алис Раме (Италия/Франция) – 6:2, 0:6, 10-5
Также в квалификации этих соревнований играла Дарья Есипчук, которая в финале квалификации уступила Алис Раме из Франции – 2:6, 4:6.
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