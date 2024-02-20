Олейникова и Соболева с победы в паре стартовали в Анталье

Александра Олейникова не смогла пробиться во второй раунд турнира ITF W35 в Анталье.

В матче первого круга украинка проиграла шестой сеяной Сеоне Мендес из Австралии.

Анталья. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Сеоне Мендес (Австралия, 6) – 6:4, 4:6, 1:6

В парном разряде Олейникова в дуэте с Анастасией Соболевой одержала победу в стартовом матче.

Анталья. Первый круг парного разряда

Александра Олейникова/Анастасия Соболева (Украина) – Мартина Колменья/Алис Раме (Италия/Франция) – 6:2, 0:6, 10-5

Также в квалификации этих соревнований играла Дарья Есипчук, которая в финале квалификации уступила Алис Раме из Франции – 2:6, 4:6.