Ультрас Марселя: борцы за душу родного города

За тридевять земель, на краю света

«Пассионарность» – этим словом французская коллега охарактеризовала фанатов марсельского «Олимпика». И тот, кто хоть раз оказывался на трибунах «Велодрома», в гуще вулканической бело-голубой лавы, согласится с этим утверждением на все 100%. Но эта черта характерна не только для жителей Марселя, но и для симпатизантов популярного клуба, живущих за морями-океанами.

Даже в 16 000 километрах от Марселя у «самого пролетарского клуба Франции», как часто кличут марсельский «Олимпик», есть немало поклонников. Так, в Австралии количество активных членов соответствующего фан-клуба (он основан 17 февраля 2021 г.) составляет 100–110 человек. 70% из них – из Мельбурна, из других австралийских городов наибольшее представительство в этом сообществе у Перта. На баннерах-знаменах – многочисленные кенгуру (Австралия же!) и изображение президента марсельцев 1990-х гг., архитектора евротриумфа 1993 г. Бернара Тапи. Как бы ни было далеко, но два-три десятка австралийских поклонников «Марселя» регулярно наведываются во Францию ​​на важнейшие поединки любимцев. Есть фан-клубы провансальцев также в Тунисе, Сингапуре и даже в Новой Каледонии.

На пороге 40-летия

Но все-таки перенесемся из такого далека в Старый Свет, в крупнейший французский портовый город. Ультрас марсельского «Олимпика» могут похвастать наиболее продолжительной историей среди подобных группировок во Франции. 40 лет назад (юбилейную дату будут праздновать 31 августа) на свет появилось объединение Commando Ultra '84. Что примечательно, идея объединения усилий болельщиков родилась в перерыве не очень-то удачного (марсельцы уступали после первого тайма 0:1) и не очень-то посещаемого (на трибунах собралось лишь 17 270 человек, жаждущих футбольного зрелища) для «Олимпика» матча против «Расинга». Пылкий болельщик по имени Марко, хорошо знакомый с итальянской фан-культурой, показал коллегам по болению номера апеннинского издания Supertifo (так упрямо свидетельствует легенда, хотя именно это издание появилось на свет в 1985 г., скорее, речь шла о фотографиях итальянских ультрас, а не о периодике) и предложил название группировки тогда еще без цифр, обозначавших год основания. Идея получила одобрение, и, несмотря на поражение любимцев (во 2-м тайме марсельцы пропустили еще и 2-й гол), парни были полны энтузиазма. А много лет спустя ветераны Commando Ultra '84 отмечают, что после появления официального названия (большой баннер появится несколько позже) «стадион обрел новую жизнь». Сначала ультрас была какая-то толика малая, совсем чуть-чуть, капля в море, однако уже в 1988 г. их количество достигло 570, а через год уже 1200 человек активно поддерживало родную команду.

На то, что движение ультрас во Франции пошло с юга, в частности из Марселя указывает и гуру фан-литературы британец Дуги Бримсон. Он отмечает, что первые ультрас-группировки Франции быстро переняли стиль поведения итальянских тифози, однако выделял и разницу. Ведь поначалу «заряженность французских ультрас на борьбу выражалась не в агрессии, а в своего рода творчестве». Иными словами, большее значение для них имело то, кто сможет поставить самое грандиозное шоу, а не то, кто сильнее отдубасит своего противника.

Бутылки для Неймара

Но понемногу и агрессии прибавлялось. Особую ненависть у южного пролетариата вызывали высокомерные парижане, поддерживающие ПСЖ. В 2020 г. во время Ле Классик в Марселе Неймар не мог подать угловой, ведь ультрас «Олимпика» забросали бразильца бутылками. К слову, в фан-шопе марсельского клуба с тех пор даже вытирают ноги о футболку Неймара.

А оставить машину с парижскими номерами не то, что на улицах Марселя, а даже в городках неподалеку от него, глупо, ведь ваши шины обязательно будут проколоты, хотя вы можете и не особо любить ПСЖ, выяснять это никто не будет. В 2021 г. акция фанатов «Олимпика» была менее насильственной, но не менее дерзкой. Ребята из группировки Massilia Socios Club (эмблема – синий крест на белом фоне, а посреди – футбольный мяч, обернутый лавровым венком) забросали поле фальшивыми купюрами с изображением Лионеля Месси в слезах и надписью: «Катарский нефтедоллар».

В настоящее время различные ультрас-группировки формируют страстную поддержку своим любимцам как на северной, так и на южной трибунах. North Curve является домом для ассоциаций фанов Marseille Trop Puissant, Fanatics (основана в 1988 г.) и Dodger's (год основания – 1992), которые скупают абонементы в начале каждого сезона и продают их своим членам. В 2002 г. Virage Nord был официально назван в честь Патриса де Перетти (1972–2000), основателя и главаря группы болельщиков Marseille Trop Puissant, или MTP. В 2010 г. третий комплект формы футбольного клуба был своеобразной данью MTP с красным, желтым и зеленым цветами Африки, символами этой группы, исповедующей левые взгляды.

На грани разных социальных миров

А Патрис де Перетти, или, как его все звали Депе, стоит отдельного разговора. Парень вырос в марсельском районе Бель де Мэй в достаточно успешной семье сотрудника агрохимической компании и воспитательницы детского сада. В подростковом возрасте будущий Депе вместе с родителями переехал в фешенебельный марсельский пригород Аллош (расположен в 11 км от центра региона). Впервые на футбольном матче побывал только в 15-летнем возрасте. Но с тех пор, что называется, заболел «Марселем». Его фирменный стиль – посещение матчей любимой команды с голым торсом. Брал пример с фанатов греческого АЕКа, которых увидел в действии в 1989 г. в 17-летнем возрасте. С тех пор Патрис на всех играх провансальцев – без рубашки, футболки, да даже без майки. И в Берлине в 1992 г. в 12-градусный мороз на матче «фокейцев» против московского ЦСКА – также! Собственно, до создания группировки MTP Патрис входил в South Winners – группировку с другой трибуны. Но захотелось молодому человеку самостоятельности и реализации лидерских амбиций, и в 1994 г. он основал и возглавил MTP. Парня уважали игроки, ультрас, телекомментаторы (даже в прямом эфире поздравляли его с днем рождения), другие медийщики и руководство клуба.

twitter.com/fadaom13000. Депе

Босс «Олимпика» тех лет легендарный Бернар Тапи иногда даже лично вмешивался в дело его освобождения, когда полиция задерживала фана. Клубные службы отмечали, что, когда Патрис на трибунах, лучше шла и продажа билетов на матчи, ведь от полуголого чудаковатого парня все время ожидали нестандартных выходок-перформансов. На торжествах, посвященных триумфу марсельцев в главном еврокубке в 1993 г., Тапи даже вручил свою медаль Патрису, подчеркнув, что этот парень как нельзя лучше «символизирует этот город». Депе дружил с известным музыкантом, леваком-антиглобалистом Ману Чао, снимался в том числе и в его клипе. Был он и советником мэра Марселя в 1995–2000 гг. Жана-Клода Годена, несмотря на тяготение того к правоцентристским партиям. По легенде, Патрис пропустил меньше матчей «Марселя», чем пальцев на одной руке, и в течение 12 лет заводил трибуны с мегафоном в руках. Близкие долго перечисляют его добродетели: храбрость, харизматичность, красноречие, бодрость, энергия, умение нравиться противоположному полу, юмор, приветливость, честность и строгое следование идеалам ультрас.

Обычный ультрас вообще стремится не барахтаться где-то на отмели-мелководье, а сломя голову броситься в обрыв судьбы. Депе и духа, и сил, и способности хватало всегда. Его называли «человеком с большим сердцем» (мог, например, договориться со службами стадиона, чтобы на «Велодром» пропустили бесплатно большое число детворы) и в то же время лицом, совершенно лишенным любви к деньгам (кстати, исследователи фан-движений отмечали, что это его выгодно отличает от множества лидеров европейских фан-движений). Его сердце в конце концов и не выдержало. Патрис внезапно скончался в 28-летнем возрасте от разрыва аневризмы. Кроме названной в честь Депе трибуны, регулярно проходил и футбольный турнир памяти болельщика, немало в городе и граффити в его честь, а также флагов с его изображением у фанатов «Марселя». А, анализируя социальную роль Депе, исследователь социальных проблем, преподаватель и медийщик, заместитель главного редактора журнала Sciences sociales et sport Людовик Лестрелен (автор весьма интересной научной работы «Социология болельщиков», увидевшей свет в 2022 г.) отметил, что Патрис «фактически установил связь между стадионом и городом». А место самого ультрас Лестрелен определял «на грани разных социальных миров», эдакого «артикулятора». И в то же время – альтруизм и неспособность «большого ребенка» обеспечить личное счастье…

Пой или уходи!

На южной трибуне властвуют легендарная Commando Ultra '84, а также South Winners (появилась на свет в 1987 г.) и Club Central des Supporters. South Winners (и она традиционно тяготеет к левому политическому спектру) была основной движущей силой знаменитой антифашистской демонстрации против правых группировок фанов ПСЖ в 1989 г. Третья футболка OM сезона-2007/08 была данью уважения болельщикам из South Winners (так футбольный клуб отметил 20-летие группировки), чьи цвета именно оранжевые.

twitter.com

Левизна взглядов фанатов «Олимпика» обуславливает и теплые чувства, испытываемые к европейским группировкам аналогичного толка. Группы, поддерживающие греческий АЕК, итальянский «Ливорно» и немецкий «Санкт-Паули», дружат с марсельцами. Пропаганда собственных идей? С 1994 по 2002 гг. Commando Ultra '84 издавала фанзин с аналогичным названием. Издание печатали в две краски, не в полноцвете, однако иллюстративное наполнение было достаточно высокого качества: художники в Commando Ultra '84 работали (наверное, лучше сказать: креативили) талантливые.

Фирменный признак «Велодрома» – пение. Как говорит один из представителей марсельского фан-движения Габо (входил в Fanatics): «Если ты не поешь, мы тебя выгоняем. Если ты настоящий ультра, ты потеешь столько же, сколько те, кто на поле». А рефреном сквозь всю риторику фанатов «Олимпика» проходят слова: «Мы боремся за душу родного города». Конечно, горнякам нелегко будет противостоять не только мастеровитым игрокам «Марселя», но и гоноровитому и шумному 12-му игроку. Однако пение трибун, пусть и не слишком дружелюбно к тебе настроенных, так или иначе бодрит и тебя. А представителям украинского чемпионата фанатский шум напоминает о довоенных временах. Верим, что как можно скорее фаны вернутся и на наши трибуны в должном количестве. А пока пожелаем оранжево-черным не стушеваться перед заполненным «Велодромом» и преодолеть марсельский барьер.

Алексей РЫЖКОВ