Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Испанский голкипер «Реала» остается заменой украинцу
Пресс-служба мадридского «Реала» поделилась видеозаписями моментов с тренировки команды.
На них показано как «галактикос» Лука Модрич и Лукас Васкес играючи отправляют мячи в ворота. При этом голы они забивают в весьма элегантном стиле.
По стечению обстоятельств оба раза мяч оказывался за спиной у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Он, как известно, в последнее время проигрывает конкуренцию украинцу Андрею Лунину и проводит игры команды на скамейке запасных.
Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Лунин удостоен двойного признания в Лиге чемпионов.
™️ @LukaModric10 ™️— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2024
⏩️ INSIDE TRAINING ⏭️#RMPlay
™️ @LukaModric10 ™️— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2024
⏩️ INSIDE TRAINING ⏭️#RMPlay
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