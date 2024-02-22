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Испания
22 февраля 2024, 13:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:30
1854
0

Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина

Испанский голкипер «Реала» остается заменой украинцу

22 февраля 2024, 13:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:30
1854
0
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Пресс-служба мадридского «Реала» поделилась видеозаписями моментов с тренировки команды.

На них показано как «галактикос» Лука Модрич и Лукас Васкес играючи отправляют мячи в ворота. При этом голы они забивают в весьма элегантном стиле.

По стечению обстоятельств оба раза мяч оказывался за спиной у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Он, как известно, в последнее время проигрывает конкуренцию украинцу Андрею Лунину и проводит игры команды на скамейке запасных.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Лунин удостоен двойного признания в Лиге чемпионов.

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Лукас Васкес Лука Модрич Кепа Аррисабалага Реал Мадрид видео Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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