Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина

Пресс-служба мадридского «Реала» поделилась видеозаписями моментов с тренировки команды.

На них показано как «галактикос» Лука Модрич и Лукас Васкес играючи отправляют мячи в ворота. При этом голы они забивают в весьма элегантном стиле.

По стечению обстоятельств оба раза мяч оказывался за спиной у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Он, как известно, в последнее время проигрывает конкуренцию украинцу Андрею Лунину и проводит игры команды на скамейке запасных.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Лунин удостоен двойного признания в Лиге чемпионов.