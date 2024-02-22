Дани Алвес подаст апеляцию на решение суда

22 февраля самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес узнал окончательный приговор в деле об изнасиловании, согласно которому ближайшие 4,5 года титулованный спортсмен должен провести за решеткой.

Сам Дани и его адвокаты недовольны решением суда и намерены подавать апелляцию в суд высшей инстанции, поскольку продолжают считать Алвеса невиновным.

В то же время прокуроры остались довольны приговором, хотя бразилец получил не 9 лет тюрьмы, как требовало обвинение, а в два раза меньше.

«Мы должны уважительно прочитать аргументацию суда и проанализировать все. Но в целом мы удовлетворены приговором, потому что таким образом признано, что потерпевшая говорила правду», – отметил прокурор Давид Саез.