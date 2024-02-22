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Чемпионат Европы
22 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:46
792
0

Стало известна цена билетов на финальный матч Украины в плей-офф Евро-2024

26 марта во Вроцлаве сборная Украины может сыграть против Израиля или Исландии

22 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:46
792
0
Стало известна цена билетов на финальный матч Украины в плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Домашняя встреча «сине-желтых» в финале плей-офф Евро состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав». Время начала поединка – 21:45 по Киеву.

22 февраля Украинская ассоциация футбола объявила о старте продажи билетов на финальный матч сборной Украины в плей-офф.

Цена билетов стартует от 50 злотых (485 грн). Самый дорогой билет – 250 злотых (2420 грн).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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