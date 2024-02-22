Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0. Ассисты Месси и Суареса. Видео голов

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Ассистами в этом поединке отметились звездные футболисты Лионель Месси и Луис Суарес.

Голы на счету Роберта Тейлора и Диего Гомеса.

MLS. 21-22 февраля

Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0

Голы: Тейлор, 39, Гомес, 83

Видеообзор матча: