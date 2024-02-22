Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0. Ассисты Месси и Суареса. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча нового сезона MLS
В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.
Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Ассистами в этом поединке отметились звездные футболисты Лионель Месси и Луис Суарес.
Голы на счету Роберта Тейлора и Диего Гомеса.
MLS. 21-22 февраля
Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0
Голы: Тейлор, 39, Гомес, 83
Видеообзор матча:
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