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Major League Soccer
22 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:11
301
0

Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0. Ассисты Месси и Суареса. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча нового сезона MLS

22 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:11
301
0
Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0. Ассисты Месси и Суареса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Ассистами в этом поединке отметились звездные футболисты Лионель Месси и Луис Суарес.

Голы на счету Роберта Тейлора и Диего Гомеса.

MLS. 21-22 февраля

Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0

Голы: Тейлор, 39, Гомес, 83

Видеообзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба Реал Солт-Лейк видео голов и обзор Интер Майами Роберт Тейлор
Источник Sport.ua
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