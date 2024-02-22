Хавбек Ромы: «Увольнение Ромы оказалось правильным решением»
Брайан Кристанте – о рокировке на тренерском мостике «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте заявил, что назначение Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды вместо Жозе Моуриньо правильным решением:
«Де Росси не нужно было представлять, когда он приехал. Возможно, ему было сложно присоединиться к команде в трудный момент и работать с футболистами, с которыми он играл, но он хорошо с этим справляется, и это не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
Мы довольны тем, что мы строим и кем мы становимся. Увольнение Моуриньо оказалось правильным решением. Оно было принято владельцами клуба в трудный момент. Мы многое осознали во время игр в Европе».
Сегодня, 22 февраля «Рома» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы примет «Фейенорд».
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