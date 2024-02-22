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  4. Хавбек Ромы: «Увольнение Ромы оказалось правильным решением»
Италия
22 февраля 2024, 11:21 |
172
0

Хавбек Ромы: «Увольнение Ромы оказалось правильным решением»

Брайан Кристанте – о рокировке на тренерском мостике «Ромы»

22 февраля 2024, 11:21 |
172
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Хавбек Ромы: «Увольнение Ромы оказалось правильным решением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Кристанте

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте заявил, что назначение Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды вместо Жозе Моуриньо правильным решением:

«Де Росси не нужно было представлять, когда он приехал. Возможно, ему было сложно присоединиться к команде в трудный момент и работать с футболистами, с которыми он играл, но он хорошо с этим справляется, и это не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Мы довольны тем, что мы строим и кем мы становимся. Увольнение Моуриньо оказалось правильным решением. Оно было принято владельцами клуба в трудный момент. Мы многое осознали во время игр в Европе».

Сегодня, 22 февраля «Рома» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы примет «Фейенорд».

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Бриан Кристанте Рома Рим Даниэле Де Росси Жозе Моуриньо
Источник Goal.com
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