Хавбек Ромы: «Увольнение Ромы оказалось правильным решением»

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте заявил, что назначение Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды вместо Жозе Моуриньо правильным решением:

«Де Росси не нужно было представлять, когда он приехал. Возможно, ему было сложно присоединиться к команде в трудный момент и работать с футболистами, с которыми он играл, но он хорошо с этим справляется, и это не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Мы довольны тем, что мы строим и кем мы становимся. Увольнение Моуриньо оказалось правильным решением. Оно было принято владельцами клуба в трудный момент. Мы многое осознали во время игр в Европе».

Сегодня, 22 февраля «Рома» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы примет «Фейенорд».