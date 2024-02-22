Триумфатор Кубка Африки в составе Кот-д`Ивуара госпитализирован с малярией

Нападающего итальянской «Фиорентины» Кристиана Куаме госпитализировали с малярией.

В конце прошлой недели футболист вернулся из расположения сборной Кот-д’Ивуара, в составе которой стал триумфатором Кубка африканских наций, и включился в тренировочный процесс уже в клубе. Первые симптомы – высокая температура и сильное истощение – у Кристиана начали проявляться во вторник вечером. Ему сделали тест на возможное заболевание малярией, который показал положительный результат. В итоге футболиста госпитализировали и в клубе не дают прогнозов по поводу его возвращения в строй.

Добавим, что Куаме выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В нынешнем сезоне ивуариец провел за флорентийцев 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.