Манчестер Юнайтед не будет продлевать контракт с Марсьялем
Форвард покинет клуб свободным агентом
«Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с форвардом команды Антони Марсьялем. Об этом сообщает журналист Руди Галлетти.
Контракт Марсьяля действует до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления, но клуб не будет ее активировать, поскольку 28-летний форвард сборной Франции не входит в планы главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Пока что не один клуб не предпринимал попыток подписать Марсьяля свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Интера».
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