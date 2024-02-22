Манчестер Юнайтед не будет продлевать контракт с Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с форвардом команды Антони Марсьялем. Об этом сообщает журналист Руди Галлетти.

Контракт Марсьяля действует до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления, но клуб не будет ее активировать, поскольку 28-летний форвард сборной Франции не входит в планы главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Пока что не один клуб не предпринимал попыток подписать Марсьяля свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Интера».