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  4. Манчестер Юнайтед не будет продлевать контракт с Марсьялем
Англия
22 февраля 2024, 11:06 |
126
0

Манчестер Юнайтед не будет продлевать контракт с Марсьялем

Форвард покинет клуб свободным агентом

22 февраля 2024, 11:06 |
126
0
Манчестер Юнайтед не будет продлевать контракт с Марсьялем
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с форвардом команды Антони Марсьялем. Об этом сообщает журналист Руди Галлетти.

Контракт Марсьяля действует до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления, но клуб не будет ее активировать, поскольку 28-летний форвард сборной Франции не входит в планы главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Пока что не один клуб не предпринимал попыток подписать Марсьяля свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Интера».

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Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль свободный агент
Источник Twitter
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