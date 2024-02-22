Стала известна оценка Месси и Кривцова за матч открытия сезона в МЛС

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу флоридского клуба.

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. За свою игру Кривцов получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.8 баллов. Это больше, чем у звездных Лионеля Месси (7.6) и Луиса Суареса (7.3).

Главным героем поединка стал Диего Гомес, который оформил в этом матче один из голов хозяев и получил от WhoScored оценку 8.5.

Оценки матча Интер Майами – Реал Солт-Лейк