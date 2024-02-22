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Major League Soccer
22 февраля 2024, 11:05 |
497
0

Стала известна оценка Месси и Кривцова за матч открытия сезона в МЛС

Украинский защитник получил более высокую оценку, чем главные звезды «Интер Майами»

22 февраля 2024, 11:05 |
497
0
Стала известна оценка Месси и Кривцова за матч открытия сезона в МЛС
Getty Images/Global Images Украина. Лионель Месси и Сергей Кривцов

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу флоридского клуба.

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. За свою игру Кривцов получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.8 баллов. Это больше, чем у звездных Лионеля Месси (7.6) и Луиса Суареса (7.3).

Главным героем поединка стал Диего Гомес, который оформил в этом матче один из голов хозяев и получил от WhoScored оценку 8.5.

Оценки матча Интер Майами – Реал Солт-Лейк

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WhoScored Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов Реал Солт-Лейк Интер Майами лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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