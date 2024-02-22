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  4. Алекс МЕРЕТ: «Во втором тайме мы были более организованными»
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 10:27 |
86
0

Алекс МЕРЕТ: «Во втором тайме мы были более организованными»

Голкипер «Наполи» – о матче Лиги чемпионов

22 февраля 2024, 10:27 |
86
0
Алекс МЕРЕТ: «Во втором тайме мы были более организованными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Основной голкипер «Наполи» Алекс Мерет поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (ничья 1:1):

«В начале игры мне удалось сделать два важных сейва, которые в итоге позволили нам выдержать давление первых минут.

Командный настрой был важным в этом матче, и во втором тайме мы были более организованными, а после пропущенного гола отреагировали как опытная команда.

Мы начали матч не очень активно, но этого можно было ожидать, ведь мы играли против отличной команды. Зато мы использовали последние несколько минут игры.

Осимхен? Он остается очень важным для нас, и мы знаем, насколько он ценный игрок для клуба. Но так же важна и работа всех остальных».

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Алекс Мерет Наполи Барселона Наполи - Барселона Лига чемпионов
Источник Calcionapoli1926
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