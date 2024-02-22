Левандовски превзошел рекорд Месси в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски превзошел рекорд Лионеля Месси. Польский форвард стал самым возрастным бомбардиром каталонцев в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий отличился в матче 1/8 финала против «Наполи» (1:1). Левандовски сделал это в возрасте 35 лет и 184 дней, превзойдя предыдущее достижение Лионеля Месси – бывший капитан «блау-гранас» отличился в марте 2021-го в возрасте 33 лет и 259 дней.

Отметим, что в текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 34-х матчах, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.