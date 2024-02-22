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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 09:49 |
45
0

ЗАМБО-АНГИССА: «Ничья с Барселоной – важный результат»

Хавбек «Наполи» – о матче Лиги чемпионов

22 февраля 2024, 09:49 |
45
0
ЗАМБО-АНГИССА: «Ничья с Барселоной – важный результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре-Франк Замбо-Ангисса

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (ничья 1:1):

«Кальцона (новый тренер команды, – прим.) хорошо знает эту команду, потому что он был здесь со Спаллетти два года назад. Он поговорил со всеми, дал нам понять, что сохранить коллектив – это самое главное.

Сегодня мы не выиграли, но получили важный результат, поэтому должны воспринимать все позитивно.

«Наполи», когда играет в свою игру, может выиграть у любого. Я доверяю этой команде, мы будем выигрывать и проигрывать все вместе. Только тогда вы можете легко победить, если будете играть на команду.

Этот сезон сложный, но мы продолжаем работать. То, что Виктор забил, хорошо для команды, для коллектива, но сегодня мы делали все вместе, а не только один человек побеждает. Осимхен забил, но это была командная работа, которая позволила нам сравнять счет».

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Источник Twitter
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