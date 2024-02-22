Самый богатый футболист мира сломал ногу и ожидает операции

Брунейский полузащитник Фаик Болкиах, являющийся самым богатым футболистом мира, получил тяжелую травму.

Игрок «Чонбури» появился на поле во втором тайме матча чемпионата Таиланда против «Полис Теро», но провел в игре всего девять минут. В столкновении с соперником Фаик получил тяжелый перелом ноги, и теперь ему потребуется операция.

«Спасибо за все ваши добрые сообщения. Я шокирован новостью, которую узнал несколько дней назад, но я буду оставаться оптимистичным и упорно работать, чтобы вернуться сильнее», – написал футболист на своей странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Болкиах, в свое время занимавшийся в Академиях «Лестера» и «Челси», провел за «Чонбури» 14 матчей в чемпионате и Кубке Таиланда, в которых забил 2 мяча.