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22 февраля 2024, 09:53 | Обновлено 22 февраля 2024, 09:54
413
0

Самый богатый футболист мира сломал ногу и ожидает операции

Фаик Болкиах провел на поле всего 9 минут

22 февраля 2024, 09:53 | Обновлено 22 февраля 2024, 09:54
413
0
Самый богатый футболист мира сломал ногу и ожидает операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Фаик Болкиах

Брунейский полузащитник Фаик Болкиах, являющийся самым богатым футболистом мира, получил тяжелую травму.

Игрок «Чонбури» появился на поле во втором тайме матча чемпионата Таиланда против «Полис Теро», но провел в игре всего девять минут. В столкновении с соперником Фаик получил тяжелый перелом ноги, и теперь ему потребуется операция.

«Спасибо за все ваши добрые сообщения. Я шокирован новостью, которую узнал несколько дней назад, но я буду оставаться оптимистичным и упорно работать, чтобы вернуться сильнее», – написал футболист на своей странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Болкиах, в свое время занимавшийся в Академиях «Лестера» и «Челси», провел за «Чонбури» 14 матчей в чемпионате и Кубке Таиланда, в которых забил 2 мяча.

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перелом ноги операция на ноге
Источник Instagram
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