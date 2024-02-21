Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает

Обнародовано состояние богатейшего футболиста современности Фаика Болкиаха, который выступает за команду «Чонбури» из Таиланда.



По информации британского издания The Sun, состояние Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов, что в 12 раз больше, чем у звездных Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых.

Болкиах родом из очень богатой семьи, а его отец является султаном Брунея и считается одним из самых богатых монархов мира.

Фаик Болкиах в свое время прошел через молодежные команды «Саутгемптона», «Лестера» и лондонских «Арсенала» и «Челси», но путь в АПЛ себе пробить не смог.