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21 февраля 2024, 00:49 | Обновлено 21 февраля 2024, 01:27
913
2

Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает

Состояние Фаика Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов

21 февраля 2024, 00:49 | Обновлено 21 февраля 2024, 01:27
913
2
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Getty Images/Global Images Ukraine. Фаик Болкиах

Обнародовано состояние богатейшего футболиста современности Фаика Болкиаха, который выступает за команду «Чонбури» из Таиланда.

По информации британского издания The Sun, состояние Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов, что в 12 раз больше, чем у звездных Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых.

Болкиах родом из очень богатой семьи, а его отец является султаном Брунея и считается одним из самых богатых монархов мира.

Фаик Болкиах в свое время прошел через молодежные команды «Саутгемптона», «Лестера» и лондонских «Арсенала» и «Челси», но путь в АПЛ себе пробить не смог.

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Криштиану Роналду Лионель Месси финансы Таиланд
Источник The Sun
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Burevestnik
15,999  із 16  татко подарував за популяцію футболу в країні.
татотаке...         
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andre_lui
Мбаппе настільки більше заробив ніж Голанд. Мессі навіть обігнав. Добре ще хоч не втратив бажання грати. Наче і Неймар з Мессі в ПСЖ грали
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+1
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