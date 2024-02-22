Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джованни ДИ ЛОРЕНЦО: «Готовились к Барселоне целых полторы тренировки»
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 09:03 |
164
0

Джованни ДИ ЛОРЕНЦО: «Готовились к Барселоне целых полторы тренировки»

Капитан «Наполи» – о матче Лиги чемпионов

22 февраля 2024, 09:03 |
164
0
Джованни ДИ ЛОРЕНЦО: «Готовились к Барселоне целых полторы тренировки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал ничью 1:1 с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы хорошо отыграли против сильной команды. Попробовали сделать что-то новое из того, что пробовали вчера с новым тренером, даже несмотря на то, что времени на подготовку было мало.

Этот результат – важная отправная точка. Мы готовились к этой игре аж полторы тренировки. Но команда все равно показала себя с лучшей стороны. Мы знаем, что должны делать больше на поле, но сегодня был сделан шаг вперед. Теперь мы должны добывать результат в ответном матче.

Осимхен? Виктор - великий чемпион, и он вернулся с правильным настроем в команду. Он поможет нам в играх, которые остались до конца сезона.

Перед ответным матчем все сценарии открыты. В Барселоне будет очень сложно, но мы будем играть за выход в следующий раунд, что является важным для нас всех».

По теме:
ЗАМБО-АНГИССА: «Ничья с Барселоной – важный результат»
Левандовски – в четверке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны
Джованни Ди Лоренцо Наполи Наполи - Барселона Барселона Лига чемпионов
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером
Футбол | 21 февраля 2024, 15:23 34
Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером
Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером

Валерий Василенко – о смене на тренерском мостике «Марселя»

Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Футбол | 21 февраля 2024, 10:54 5
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию

Вратарю нет места ни в Мадриде, ни в Лондоне

Легенда Реала рассказал, будет ли праздновать вероятный гол в ворота Лунина
Футбол | 22.02.2024, 09:14
Легенда Реала рассказал, будет ли праздновать вероятный гол в ворота Лунина
Легенда Реала рассказал, будет ли праздновать вероятный гол в ворота Лунина
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
Футбол | 21.02.2024, 17:44
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1
Футбол | 22.02.2024, 07:28
Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1
Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 5
Футбол
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
20.02.2024, 11:50 5
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 33
Теннис
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
20.02.2024, 18:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем