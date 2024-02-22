Джованни ДИ ЛОРЕНЦО: «Готовились к Барселоне целых полторы тренировки»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал ничью 1:1 с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы хорошо отыграли против сильной команды. Попробовали сделать что-то новое из того, что пробовали вчера с новым тренером, даже несмотря на то, что времени на подготовку было мало.

Этот результат – важная отправная точка. Мы готовились к этой игре аж полторы тренировки. Но команда все равно показала себя с лучшей стороны. Мы знаем, что должны делать больше на поле, но сегодня был сделан шаг вперед. Теперь мы должны добывать результат в ответном матче.

Осимхен? Виктор - великий чемпион, и он вернулся с правильным настроем в команду. Он поможет нам в играх, которые остались до конца сезона.

Перед ответным матчем все сценарии открыты. В Барселоне будет очень сложно, но мы будем играть за выход в следующий раунд, что является важным для нас всех».