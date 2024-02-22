Легенда Реала рассказал, будет ли праздновать вероятный гол в ворота Лунина

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос, который сейчас защищает цвета «Севильи», высказался по поводу следующего матча.

«В Мадриде я буду чувствовать себя как дома, ведь здесь я провел свои лучшие годы и пережил важные моменты. Сыграть здесь – это очень эмоциональный момент для меня. Я не буду праздновать, когда забью гол «Реалу», но если этого гола будет достаточно для победы – я буду в восторге», – рассказал Рамос.

Рамос провел лучшие свои годы в футболке «Реала», выиграв в период с 2005 по 2021 год 22 трофея.